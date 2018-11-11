Более 200 человек погибли в результате лихорадки Эбола в ДРК

Число случаев заражения геморрагической лихорадкой Эбола в Конго достигло 326. Из них 201 пациент скончался.

Большая часть случаев заболевания произошла в провинциях Северное Киву и Итури, передает РИА Новости.

Эбола является эндемичным вирусом в Демократической Республике Конго. Это уже десятая вспышка лихорадки в стране с момента первой эпидемии в 1976 году. Последняя началась в конце июля. В прошлом году жертвами вируса стали восемь человек.

У инфицированного человека наблюдаются сильный озноб и высокая температура, судороги, тошнота и рвота, кровотечение. В большинстве случаев болезнь заканчивается смертельным исходом.

В Западной Африке в 2014-2016 годах скончались более 11,3 тысячи человек. Большинство жертв пришлось на три страны - Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.