На российском рынке впервые появилась молочная телятина, рассказал "РГ" руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. После насыщения прилавков свининой, курицей и индейкой производители стали искать незанятые ниши. Диетический премиальный продукт на мясном рынке - перспективный тренд.

"Также мы ожидаем появления промышленного производства ягнятины - одно из крупнейших российских мясных предприятий построило фермы", - отметил Юшин.

Производство телятины быстро окупается. "У коров примерно в равной степени рождаются телки и бычки. Первых выращивают для молочного производства, а вторых во многих странах выращивают до мясного уровня", - рассказал "РГ" президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Телята не столь затратны в откорме, а цикл производства всего около года.

Телятина в некоторых магазинах уже есть. "Производители зачастую лукавят, называя телятиной молодую говядину. У телятины, тем более молочной, особый нежно розовый, а не красный цвет. Она имеет характерный кисловатый привкус, который не каждому понравится. Кроме того, если кусочек молочной телятины положить на сковороду, он тут же станет мягким. У молодой говядины мясо жесткое", - объяснил "РГ" аналитик аграрного рынка Леонид Холод.

Стоит телятина немало - кусочек в вакуумной упаковке весом менее килограмма продается по 600-700 рублей. Однако с учетом того, что телятина, которую планируют поставлять на рынок, не очень дорога в откорме, именно дорощенная молочная телятина может стать вполне доступной по цене. "Появление новых предложений на рынке, расширение ассортимента должно снизить общий уровень цен на мясо", - отметил Альберт Давлеев.

Ягнятина или молодая баранина - исторически популярный в нашей стране продукт, особенно для мусульман и регионов Поволжья, где производство обусловлено особенностями выпаса животных. "В СССР баранине уделялось много внимания, но потом продуктивные породы не воспроизводили, спрос в последние годы формировался в основном за счет импорта", - рассказал Альберт Давлеев. Поэтому сейчас, когда стартовали проекты по производству этого вида мяса сразу в нескольких регионах, можно считать, что баранина возвращается на рынок.

Чтобы баранина, а вместе с ней и ягнятина массово появились в магазинах, по экспертным оценкам, потребуется три-пять лет. Столько же, вероятно, уйдет на приближение этого продукта к оптимальной потребительской цене. "Пока же килограмм каре ягненка стоит 600-700 рублей. Минимальная цена в рознице на баранину в южных регионах, где ее много, - 250-300 рублей за килограмм", - говорит Альберт Давлеев.

Розничная цена килограмма говядины в среднем составляет 300-400 рублей, около 300 рублей стоит свинина, 120-250 - курица и 300-500 - индейка, с которой в последнее время сложности из-за трудностей у основных производителей. Дисбаланс производства приводит к повышенным ценам. Если производство ягнятины, как и телятины, прирастет хотя бы на 50 процентов, цены могут снизиться на 10-20 процентов, говорят эксперты "РГ".