ЦСКА дома переиграл "Зенит", Дзюба и Ахметов получили травмы

Петербургский "Зенит" не смог продолжить победную серию в чемпионате России. Лидер РПЛ на выезде потерпел поражение от московского ЦСКА со счетом 0:2.

"Зенит" в этой встрече казался фаворитом, однако на деле хозяева полностью переиграли "сине-бело-голубых", решив исход встречи еще в первом тайме. Изрядно помолодевшая по сравнению с прошлым сезоном армейская команда в буквальном смысле перебегала оппонентов, а главным героем матча стал получивший вызов в главную сборную России Федор Чалов.

Уже на 15-й минуте благодаря пасу Ильзата Ахметова он вырвался один на один с Андреем Луневым и переиграл зенитовского голкипера. А 11 минут спустя Федор уже сам выступил в качестве ассистента - его прострел замкнул Арнор Сигурдссон.

Счет стал 2:0, и в итоге он сохранился на табло до финального свистка. Однако этот матч стал проблемой не столько для "Зенита" - даже несмотря на поражение, петербуржцы по-прежнему единолично возглавляют турнирную таблицу. Головной боли прибавилось главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

На днях в национальную команду были вызваны Сергей Петров из "Краснодара" и Павел Могилевец из "Рубина". Эта мера была вынужденной, так как из-за травм не смогли приехать в расположение национальной команды Александр Головин, Денис Черышев и Марио Фернандес. А теперь список травмированных "сборников" пополнился.

Уже на 51-й минуте на носилках покинул поле армеец Ахметов, корчась от боли и держась за руку. А на 74-й минуте был заменен форвард "Зенита" Артем Дзюба. Он не играл в Лиге Европы с "Бордо" - по словам наставника питерцев Сергея Семака, из-за травмы. И вот теперь Артем ушел с поля, хромая. Пока неизвестно, насколько серьезны повреждения обоих игроков, но не исключено, что Черчесову придется в срочном порядке искать замены и для них - уже завтра сборная вылетает в Германию, где 15 ноября проведет контрольный матч со бундестим. А 20 декабря в Стокгольме наша команда завершит групповой этап Лиги наций игрой со шведами.