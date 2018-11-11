Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий до 100 тысяч рублей планку долга, когда исполнительный лист можно принести на работу должника, минуя судебных приставов.

Инициатива была разработана министерством юстиции. Сегодня максимальная сумма, когда возможен упрощенный вариант, 25 тысяч рублей. Когда у должника есть легальная работа и постоянная зарплата, намного легче отдать судебные документы сразу в бухгалтерию. Она проконтролирует, чтобы долг был выплачен.

"Реализация законопроекта будет способствовать обеспечению прав граждан на своевременное исполнение требований исполнительного документа и снижению нагрузки на судебных приставов-исполнителей, - поясняют в Министерстве юстиции России. - Практика предъявления взыскателем исполнительного документа по месту получения должником доходов показала, что такой способ исполнения является для него наиболее удобным и оперативным".

При этом судебные приставы вовсе не умывают руки: в случае любой осечки взыскатель может прийти к ним. Бухгалтер оказался не осведомлен о тонкостях законодательства и удивленно смотрит на исполнительный лист? Ему разъяснят, что он должен делать. У должника нет постоянного места работы, трудится где-то неофициально?

Тогда у взыскателя останется право прийти к судебным приставам, и они возбудят исполнительное производство. Так что один на один человека с проблемами не оставят. Упрощенная процедура нужна для ситуаций, когда все идет гладко. К тому же она выгодна и должнику: ему не придется платить исполнительский сбор, семь процентов от суммы долга.

"По данным Федеральной службы судебных приставов, в прошлом году на рабочие места должников было направлено 486,7 тысячи копий исполнительных листов на общую сумму 7,9 миллиарда рублей, - сообщил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - С зарплаты должников будут взыскиваться периодические платежи в счет погашения долга. Кроме того, на начало нынешнего года в ведомстве на исполнении находилось 4,5 миллиона исполнительных производств с суммами взыскания от 25 тысяч до 100 тысяч рублей. Из них практически в каждом четвертом деле копии были направлены на рабочие места должников для удержания периодических платежей".

Если бы норма уже действовала, более миллиона взыскателей могли бы напрямую прийти в офис к должникам

Иными словами, более миллиона взыскателей, если бы предлагаемые правила уже действовали, могли бы сразу из суда прийти на работу к должнику, минуя приставов. Все решилось бы быстрее. По словам Владимира Груздева, предлагаемые меры позволят снизить нагрузку у судебных приставов. На это же обращают внимание и в минюсте. Кроме того, по словам представителей ведомства, сокращаются и бюджетные затраты, которые неизбежно возникают при подключении к делу судебных приставов. Рабочее время государственного человека оплачивается из казны.

В свою очередь, адвокат Виктория Данильченко согласна с тем, что инициатива поможет ускорить процедуру возврата денежных средств по решению суда. Мошенничеств, когда, допустим, на работу будут приходить фальшивые судебные решения, эксперты не ожидают. Ведь в бухгалтерии смогут проверить подлинность документов. К тому же за спиной должника ничего не произойдет, бухгалтер родной организации его точно проинформирует. Если он знает, что никаких долгов за ним нет, будет повод вызвать полицию. •