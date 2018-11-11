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Рубрика: Власть

Платите проще

Долги до 100 тысяч рублей можно будет взыскать без приставов
Текст: Владислав Куликов
Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий до 100 тысяч рублей планку долга, когда исполнительный лист можно принести на работу должника, минуя судебных приставов.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Инициатива была разработана министерством юстиции. Сегодня максимальная сумма, когда возможен упрощенный вариант, 25 тысяч рублей. Когда у должника есть легальная работа и постоянная зарплата, намного легче отдать судебные документы сразу в бухгалтерию. Она проконтролирует, чтобы долг был выплачен.

"Реализация законопроекта будет способствовать обеспечению прав граждан на своевременное исполнение требований исполнительного документа и снижению нагрузки на судебных приставов-исполнителей, - поясняют в Министерстве юстиции России. - Практика предъявления взыскателем исполнительного документа по месту получения должником доходов показала, что такой способ исполнения является для него наиболее удобным и оперативным".

Фото: Reuters
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При этом судебные приставы вовсе не умывают руки: в случае любой осечки взыскатель может прийти к ним. Бухгалтер оказался не осведомлен о тонкостях законодательства и удивленно смотрит на исполнительный лист? Ему разъяснят, что он должен делать. У должника нет постоянного места работы, трудится где-то неофициально?

Тогда у взыскателя останется право прийти к судебным приставам, и они возбудят исполнительное производство. Так что один на один человека с проблемами не оставят. Упрощенная процедура нужна для ситуаций, когда все идет гладко. К тому же она выгодна и должнику: ему не придется платить исполнительский сбор, семь процентов от суммы долга.

"По данным Федеральной службы судебных приставов, в прошлом году на рабочие места должников было направлено 486,7 тысячи копий исполнительных листов на общую сумму 7,9 миллиарда рублей, - сообщил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - С зарплаты должников будут взыскиваться периодические платежи в счет погашения долга. Кроме того, на начало нынешнего года в ведомстве на исполнении находилось 4,5 миллиона исполнительных производств с суммами взыскания от 25 тысяч до 100 тысяч рублей. Из них практически в каждом четвертом деле копии были направлены на рабочие места должников для удержания периодических платежей".

Если бы норма уже действовала, более миллиона взыскателей могли бы напрямую прийти в офис к должникам

Иными словами, более миллиона взыскателей, если бы предлагаемые правила уже действовали, могли бы сразу из суда прийти на работу к должнику, минуя приставов. Все решилось бы быстрее. По словам Владимира Груздева, предлагаемые меры позволят снизить нагрузку у судебных приставов. На это же обращают внимание и в минюсте. Кроме того, по словам представителей ведомства, сокращаются и бюджетные затраты, которые неизбежно возникают при подключении к делу судебных приставов. Рабочее время государственного человека оплачивается из казны.

В свою очередь, адвокат Виктория Данильченко согласна с тем, что инициатива поможет ускорить процедуру возврата денежных средств по решению суда. Мошенничеств, когда, допустим, на работу будут приходить фальшивые судебные решения, эксперты не ожидают. Ведь в бухгалтерии смогут проверить подлинность документов. К тому же за спиной должника ничего не произойдет, бухгалтер родной организации его точно проинформирует. Если он знает, что никаких долгов за ним нет, будет повод вызвать полицию. •

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