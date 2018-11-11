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11.11.2018 22:48

Двухэтажный автобус протаранил остановку в Лондоне, есть пострадавшие

Не менее 20 человек пострадали в результате ДТП в столице Великобритании. Среди получивших ранения есть подростки, один - в критическом состоянии.

Об этом сообщает BBC. По информации телерадиовещательной корпорации, двухэтажный автобус столкнулся с автомобилем, задел еще один автобус и протаранил остановку. Порядка 18 человек были госпитализированы.

На данный момент на месте происшествия работают медики и сотрудники правоохранительных органов. Жизни большинства пострадавших ничего не угрожает.

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