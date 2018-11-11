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11.11.2018 23:07
Рубрика: Экономика

Химическая реакция

Определен главный драйвер спроса на углеводороды до середины века
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Столичный выпуск №7716 (253)
Химизация экономик мира обеспечит углеводородному сырью более-менее стабильный спрос на горизонте ближайших 30 лет. В целом спрос на нефть, газ и уголь будет постепенно сокращаться, но доля спроса на сырье со стороны нефтехимии будет только расти. Основными драйверами выступят строительство и торговля (упаковка). России здесь уготована роль набирающего вес экспортера полиэтилена и полипропилена, основным потребителем которого станет растущий азиатский рынок.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Об этом говорится в энергетическом бюллетене Аналитического центра (АЦ) при правительстве РФ, эксперты которого проанализировали сценарии развития отрасли, представленные Международным энергетическим агентством (МЭА). До 2030 года в мире прогнозируется рост спроса на основные полимеры (этилен, пропилен, ароматические углеводороды, аммиак и метанол) на 40 процентов, а к 2050 году - на 60-65 процентов. Центром роста производства и спроса продуктов нефтехимии станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). "Россия занимает скромные позиции на мировой нефтехимической карте и решает вопросы расширения внутреннего спроса и импортозамещения. В перспективе за 10-15 лет Россия расширит присутствие на мировых рынках, но объем поставок будет ограниченным", - считают эксперты АЦ.

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Около 80 процентов сырья, которое используется в мировой нефтехимии, - это продукты переработки нефти (этан и нафта), еще десять процентов приходится на газ, остальное - на уголь (в России основное сырье - нафта и сжиженные углеводородные газы). Здесь изменений не ожидается вплоть до середины столетия. А вот доля нефтехимии в структуре мирового спроса на нефть вырастет: по базовому сценарию МЭА - с 12 процентов в 2017 году до 16 процентов в 2050-м. "Дополнительный спрос на нефть со стороны нефтехимического комплекса обеспечит почти половину общего прироста спроса на нефть в течение этого периода", - подчеркивают в АЦ. Более амбициозный сценарий МЭА предполагает меньший мировой спрос на нефть по сравнению с базовым сценарием, но куда более значительный рост доли нефтехимии в структуре спроса - до 26 процентов.

В России за счет дешевого сырья потенциал роста внутреннего потребления пластиков и экспорта продукции нефтехимии эксперты оценивают довольно высоко. На фоне введения санкций в 2014 году в перечень приоритетной продукции для импортозамещения включили основные крупнотоннажные полимеры и катализаторы, что дополнительно подстегивает нефтехимическое производство и уже почти избавило Россию от участи чистого импортера крупнотоннажных полимеров. Сложная ситуация сохраняется с полиэтиленом, производство которого растет, но не может заместить импорт.

В период до 2030 года производство крупнотоннажных полимеров в России вырастет до 14,4 миллиона тонн (почти в три раза), а потребление - в два раза. К 2025 году за счет наращивания производства Россия может стать крупным экспортером на рынках Европы и стран АТР.

Инфографика: "РГ"/ Леонид Кулешов/ Александра Воздвиженская
Экономика Отрасли Нефть и газ Сокращение добычи нефти
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