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11.11.2018 21:14
Рубрика: В мире

Европейские наблюдатели: Западу надо учиться у ДНР проводить выборы

Текст: Руслан Мельников
Международные наблюдатели из 14 стран, наблюдавшие за ходом выборов в ДНР, отметили высокий уровень организации голосования. Более того, европейские наблюдатели вынуждены были признать, что Западу следует поучиться у республик Донбасса проводить прозрачные, демократические и по-настоящему народные выборы.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

- Очень долго и давно западные государства требовали демократии. Но когда, наконец, люди начинают голосовать, они впадают в панику, они этого не хотят, они хотят остановить демократические процессы и угрожают гражданам. Это означает, что Запад ненавидит демократию. Главный враг Запада - это демократия и прозрачные выборы. Таких выборов, к сожалению, у нас на Западе нет. А здесь есть, - констатирует финский правозащитник Йохан Бекман.

Явка избирателей на выборах в ДНР перевалила за 70 процентов

- Я здесь, и я подтверждаю, что люди, пришедшие голосовать, счастливы участвовать в этом. Это реальная вера в демократию. В Бельгии это больше обязанность, а здесь - как праздник! И я горжусь людьми, которые здесь живут, и желаю им удачи, - говорит депутат парламента Бельгии Ян Пенрис

- Народ ДНР самоопределяется и осуществляет свой свободный выбор. Это важно и для Европы, которой нужно показать, что народ республики действует в своих интересах и придерживается при этом стандартов демократического государства. Эти выборы не противоречат Минскому процессу. Они - лишь выражение демократии. После того как лидер страны был убит, народ свободно выбирает нового лидера и депутатов парламента. Поэтому я не вижу никакой опасности для Минского процесса и его нарушений, - отмечает наблюдатель из Франции, президент организации "Запад-восток" Николя Миркович.

ДНР: Украинские военные продают сослуживцам карты минных полей

- В Facebook у меня есть страница, и она сейчас просто взрывается. Много приветственных слов, просьб размещать больше информации и фотографий. Нас сопровождают журналисты с немецкого телевизионного канала. И сейчас я жду, как будет представлен в новостях этот материал. Это факт: журналисты начинают ездить сюда все больше, начинают задавать вопросы. Интересно, что и люди здесь не боятся, они готовы общаться и фотографироваться. И если кто-то сегодня покажет, что не было явки или что людей заставляли идти на голосование - будет скандал! Выборы были прозрачные и корректные. И я не могу понять, как можно признать их заранее нелегальными, не побывав на месте, не посетив избирательные участки. Только тот имеет право говорить, как прошли выборы, кто был в республике. Тем более что у вас военное положение. Я ночью 10 числа ехал из Луганска в ДНР, и в ЛНР 9-го ноября был убит мирный гражданин. И организация выборов на таком уровне в ситуации войны заслуживает уважения, - говорит немецкий наблюдатель и политик Андреас Маурер.

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