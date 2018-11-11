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11.11.2018 09:43
Рубрика: Общество

Географический диктант впервые напишут в Боснии и Герцеговине

Текст: Александр Борисов (Белград)
11 ноября в России и за рубежом состоится Географический диктант Русского географического общества - это масштабная просветительская акция, инициатором которой является Президент Российской Федерации Владимир Путин. Она проводится РГО уже в четвертый раз.
Фото: пресс-служба РГО Фото: пресс-служба РГО
Фото: пресс-служба РГО

Организаторы мероприятия сообщают, что на центральной площадке (Шуваловский корпус МГУ им. М.В.Ломоносова, начало в 11:00) Диктант напишут известные ученые, телеведущие, спортсмены и общественные деятели. Среди них - олимпийские чемпионы Светлана Хоркина, Алексей Немов, Светлана Ишмуратова, Герой РФ, летчик-космонавт Федор Юрчихин, специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, певица и актриса Юлия Началова, актер Владимир Березин и многие другие. Ведущим акции станет телеведущий, автор документальных фильмов Валдис Пельш.

Фото: wikipedia.org
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В РГО подчеркивают, что Диктант будут писать во всех регионах России и почти в 100 странах мира, в частности в США, Бразилии, Германии, Франции, Италии, Индонезии, Австралии, ЮАР, Намибии и других. Акция будет проходить в вузах, школах, библиотеках, но не только. Например, Диктант напишут в государственном заповеднике "Столбы" в Красноярском крае, в Звездном городке, палатке на острове Матуа Большой Курильской гряды. Площадку Диктанта зарегистрировал даже знаменитый путешественник Федор Конюхов - он примет участие в акции прямо на своей лодке "АКРОС", совершая одиночный переход вокруг света.

Между тем Географический диктант Русского географического общества приобретает все большую популярность и на Балканах. Корреспонденту "Российской газеты" удалось пообщаться с директором Центра РГО в Сербии, вице-президентом Сербского географического общества Миролюбом Милинчичем.

Профессор сообщил, что в этом году Диктант напишут в Сербии (здесь функционируют 4 площадки: Белград, Косовская Митровица, Вране, Брус), впервые акция пройдет в Боснии и Герцеговине (Республика Сербская, Баня-Лука), Черногории (Подгорица), Хорватии (Загреб).

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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"Центр РГО в Сербии функционирует с 2016 года, - указал Милинчич. - Под его эгидой на Балканах проводятся летние практики для российских студентов, организуются выставки фотографий ежегодного конкурса РГО "самая красивая страна" и кинопоказы фильмов, снятых при поддержке Общества, работают площадки Географического диктанта РГО. Уже на данном этапе эксперты констатируют, что Русское географическое общество вносит неоценимый вклад в развитие российско-сербского сотрудничества, что неоднократно было отмечено первыми лицами двух государств. Традиции такого взаимодействия были заложены более полутора веков назад, когда членами Императорского Русского географического общества являлись знаменитые сербские ученые: Вук Караджич, Балтазар Багишич, Йован Цвиич. Сегодня на первый план перед специалистами выходят задачи по сохранению исторического и культурного наследия России и Сербии, проведению образовательной, исследовательской и иной деятельности, направленной на восстановление утраченных связей между нашими странами".

Напомним, что впервые Географический диктант РГО состоялся в 2015 году. В 2017-м в нем приняли участие более 260 тысяч человек. Свои знания проверяла не только вся Россия, но и многие зарубежные страны: акция проходила в 25 государствах. Для участников диктанта были организованы 2224 специально подготовленных площадки. В России лидером по их количеству стала Республика Саха (Якутия), где диктант прошел в 277 организациях. Лидером по количеству пунктов среди иностранных государств стал Китай, где акция прошла сразу в десяти городах. Кроме того, около 110 тысяч человек проверили свои знания онлайн на сайте. Всего за три года проведения диктанта его участниками стали более 519 тысяч человек.
 

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