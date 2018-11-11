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11.11.2018 12:03
Рубрика: Власть

Граждане предложили приставам лишать жилья злостных алиментщиков

Текст: Владислав Куликов
Граждане предложили лишать жилья алиментщиков, которые уклоняются от работы. Такое предложение прозвучало в ходе интерактивного опроса, проведенного Федеральной службой судебных приставов.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Исследование проходило на официальном сайте ведомства с 1 по 30 сентября. Как рассказали агентству ТАСС, за это время от граждан поступило 6 тысяч замечаний и предложений.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Должникам по выплате алиментов хотят ограничить получение загранпаспортов

"Безработных алиментщиков, по мнению взыскателей, необходимо направлять в центры занятости населения для постановки на учет, а также предусмотреть в законодательстве РФ обязательное трудоустройство граждан, обязанных платить алименты, - сообщили в Федеральной службе судебных приставов. - В случае, когда родитель упорно продолжает уклоняться от выплат средств на ребенка, взыскатели предложили рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство в части обращения взыскания на единственное жилье должника (например, при наличии задолженности по алиментам в размере свыше 500 тыс. руб.)".

Подчеркнем, это только предложения от граждан. Будут ли на основе опроса разработаны какие-то конкретные инициативы, информации пока нет. Но мнение людей будет изучаться. Впрочем, по мнению экспертов, сегодня у приставов и так есть достаточно серьезные полномочия в отношении алиментщиков. Например, упрощена процедура привлечения к уголовной ответственности за злостную неуплату алиментов. Установлены жесткие сроки, в первый раз за серьезную просрочку наказывают по статье КоАП, второй раз наступает уже уголовная ответственность. Часто алиментщики встают перед выбором: или устроиться на работу (приставы активно помогают в трудоустройстве) или сесть на скамью подсудимых. Многие выбирают работу.

Что же касается возможности накладывать взыскание на единственное жилье, это острая тема, которая давно обсуждается. Здесь необходимо искать разумный баланс, чтобы с одной стороны нельзя было выбросить человека на улицу, с другой повысить гарантии социальной защиты детей алиментщика. Кстати, как подчеркнули в ведомстве, ряд опрошенных полагает, что приставы обладают достаточно широкими полномочиями для принудительного взыскания алиментов, которые необходимо своевременно и в полном объеме применять к должникам.

Фото: depositphotos.com
Дети будут платить алименты родителям

Также участники опроса считают, что работодателей необходимо обязать проверять претендентов на наличие задолженности в банке данных исполнительных производств и извещать об этом судебных приставов.

"Наибольшее недовольство граждан вызвали проблемы высокой нагрузки на сотрудников ФССП России. Также поступили замечания по работе с конкретными исполнительными производствами, которые будут рассмотрены", - сообщили в ведомстве. В ходе опроса поступили также письма со словами благодарности, в том числе в адрес приставов Красногвардейского отдела Белгородской области, Мытищинского отдела и отдела по Волоколамскому, Лотошинскому и Шаховскому районам Подмосковья, Донецкого и Каменского отделов Ростовской области, межрайонного отдела по Юрге и Юргинскому району ХМАО.

Как сообщили в ФССП, на 1 октября 2018 года судебные приставы вели 835,9 тыс. производств по алиментам. По 668 тыс. из них взыскание обращено на зарплату и другие доходы должников, по 86,7 тыс. производств арестовано имущество. В отношении каждого 16-го должника возбуждено дело об административном правонарушении за неуплату алиментов, в отношении каждого 33-го - уголовное дело (ст. 157 УК РФ). Каждый второй должник по алиментам ограничен в выезде из РФ, каждый шестой - в праве управления автомобилем.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Минюст ФССП Разводы и алименты
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