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11.11.2018 22:14
Рубрика: Спорт

Хэмилтон стал победителем Гран-при Бразилии

Текст: Данила Жиляев

В Бразилии завершился предпоследний этап в нынешнем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Победителем стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Фото: Zsolt Czegledi/MTI via AP
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На предыдущем этапе в Мексике Льюис досрочно завоевал свой пятый титул чемпиона мира. Впрочем, это не значит, что мотивации у него не было - команда продолжала борьбу за Кубок конструкторов, где конкуренцию им составлял "Феррари".

В итоге победы Хэмилтона хватило "Мерседесу", чтобы также досрочно выиграть Кубок. Партнер Льюиса по команде Валттери Боттас стал пятым, но и этого оказалось достаточно. Лучший из "Феррари" Кими Райкконен занял третье место, а его напарник Льюис Хэмилтон финишировал шестым. На вторую же ступень пьедестала поднялся пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

Вновь замкнули пелотон представители "Уильямса" - россиянин Сергей Сироткин стал 17-м, хотя стартовал с 15-й позиции. Его партнер Лэнс Стролл финишировал вслед за Сергеем. Заключительный этап чемпионата традиционно состоится в Абу-Даби. Он пройдет с 23 по 25 ноября.

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