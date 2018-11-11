Хэмилтон стал победителем Гран-при Бразилии

В Бразилии завершился предпоследний этап в нынешнем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Победителем стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

На предыдущем этапе в Мексике Льюис досрочно завоевал свой пятый титул чемпиона мира. Впрочем, это не значит, что мотивации у него не было - команда продолжала борьбу за Кубок конструкторов, где конкуренцию им составлял "Феррари".

В итоге победы Хэмилтона хватило "Мерседесу", чтобы также досрочно выиграть Кубок. Партнер Льюиса по команде Валттери Боттас стал пятым, но и этого оказалось достаточно. Лучший из "Феррари" Кими Райкконен занял третье место, а его напарник Льюис Хэмилтон финишировал шестым. На вторую же ступень пьедестала поднялся пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

Вновь замкнули пелотон представители "Уильямса" - россиянин Сергей Сироткин стал 17-м, хотя стартовал с 15-й позиции. Его партнер Лэнс Стролл финишировал вслед за Сергеем. Заключительный этап чемпионата традиционно состоится в Абу-Даби. Он пройдет с 23 по 25 ноября.