Явка избирателей на выборах в ДНР перевалила за 70 процентов

На выборах главы ДНР и депутатов республиканского парламента к 16.00 проголосовали 71,4 процента избирателей.

Об этом сообщила председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

Кстати, опросы, проведенные в начале ноября центром социсследований "Особый статус", показали, что на избирательные участки готовы прийти 75 процентов жителей республики. Судя по поступающим данным, в реальности проголосовавших избирателей будет не меньше.

Корреспондент "РГ" видел очереди на участках Донецка. Жители города, с которыми я пообщался, также подтверждают высокую явку.

- На участок пришли все мои знакомые, друзья и совершеннолетние дети, - говорит жительница Калининского района Виктория.

- Хотя у нас прифронтовой район, но возле участка очень много людей и машин. Играет музыка. Причем, идет голосование не только на участке, но и на дому. Двое мужчин и женщина носили прозрачную запечатанную урну для голосования пенсионерам, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участок. Приходили и к моей маме, - рассказывает жительница Киевского района Анна Ивановна.