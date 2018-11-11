Новости

"Локомотив-Кубань" проиграл дома ЦСКА в Единой лиге 19:22
В Дагестане при взрыве газового оборудования пострадали два человека 18:42
Lada 4x4: Есть ли смысл покупать "Ниву" за 400 тысяч рублей 18:25
Хэмилтон извинился перед Сироткиным 18:09
Путину и Трампу удалось пообщаться в Елисейском дворце 18:04
Патрушев: Отношения РФ и США спустились на самый низкий уровень 18:03
"Краснодар" разгромил "Енисей" и вышел на второе место в РПЛ 17:55
Саудовская Аравия и Россия не нашли причин для сокращения нефтедобычи 17:49
Явка избирателей на выборах в ДНР перевалила за 70 процентов 17:40
Трамп проигнорировал Порошенко и не стал пожимать ему руку 17:28
Путин: Составление "черных списков" для СМИ - контрпродуктивно 17:08
Путин: Встреча с Трампом возможна на полях G20 16:53
Путин почтил память погибших в Первой мировой русских солдат и офицеров 16:30
МИД: Задержание журналиста из РФ станет предлогом для новых санкций США 15:56
В Подмосковье зарезали супругов-пенсионеров и их сына 15:48
В Крыму ответили на сравнение с жемчужиной 15:45
Избиратели проявили активность на голосовании в Хакасии 15:32
В Москве угроза взрыва объявлена на двух вокзалах 15:31
Немцы стали чаще уклоняться от оплаты по счетам 15:06
Видео: Как мойка под давлением уничтожает автомобиль 15:03
Аршавин провел последний матч в карьере 14:58
Морриконе назвал Тарантино кретином, а его фильмы - "отстоем" 14:50
Названа причина смерти актрисы Юлии Волчковой 14:28
Оман: Большинство стран ОПЕК+ одобряют идею сократить добычу 14:15
Новая Lada Granta: Как изменился самый дешевый автомобиль России 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Когда работающим пенсионерам не платят пенсии
Когда работающим пенсионерам не платят пенсии
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
11.11.2018 17:40
Рубрика: В мире

Явка избирателей на выборах в ДНР перевалила за 70 процентов

Текст: Руслан Мельников

На выборах главы ДНР и депутатов республиканского парламента к 16.00 проголосовали 71,4 процента избирателей.

Об этом сообщила председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

Фото: Игорь Маслов/ РИА Новости
Выборы в Донецке проходят под звуки музыки и канонады

Кстати, опросы, проведенные в начале ноября центром социсследований "Особый статус", показали, что на избирательные участки готовы прийти 75 процентов жителей республики. Судя по поступающим данным, в реальности проголосовавших избирателей будет не меньше.

Корреспондент "РГ" видел очереди на участках Донецка. Жители города, с которыми я пообщался, также подтверждают высокую явку.

- На участок пришли все мои знакомые, друзья и совершеннолетние дети, - говорит жительница Калининского района Виктория.

- Хотя у нас прифронтовой район, но возле участка очень много людей и машин. Играет музыка. Причем, идет голосование не только на участке, но и на дому. Двое мужчин и женщина носили прозрачную запечатанную урну для голосования пенсионерам, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участок. Приходили и к моей маме, - рассказывает жительница Киевского района Анна Ивановна.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Составление "черных списков" для СМИ - контрпродуктивно
СМИ: Евросоюз отверг ключевое предложение Мэй по Brexit
Новак сообщил о снижении нефтедобычи Россией в ноябре
Турция распространила аудиозапись убийства журналиста Хашкаджи
СМИ рассказали о военном заговоре в Германии