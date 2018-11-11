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11.11.2018 06:35
Рубрика: В мире

Ким Чен Ына пообещали доставить в кратер южнокорейского вулкана Халла

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
В Южной Корее начали предварительную подготовку к ответному визиту лидера КНДР Ким Чен Ына. Среди возможных мероприятий - посещение Кимом священного вулкана Халла, расположенного на острове Чечжу. Возможно, что Кима Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина высадят с вертолета прямо в кратер потухшего вулкана.
Кратер вулкана Хаала. Фото: Олег Кирьянов/ РГ Кратер вулкана Халла. Фото: Олег Кирьянов/ РГ
Кратер вулкана Халла. Фото: Олег Кирьянов/ РГ

Напомним, что в сентябре этого года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетил с официальным визитом КНДР. В ходе поездки по приглашению Ким Чен Ына лидеры и члены делегаций посетили священный для всех корейцев потухший вулкан Пэкту, расположенный на границе КНДР и Китая. Лидер Северной Кореи принял приглашение Муна посетить Сеул. При этом южнокорейский президент заявил, что готов в качестве ответного жеста за поездку на Пэкту свозить Кима на главную южнокорейскую гору - потухший вулкан Халла, который находится на самом юге, на субтропическом острове Чечжу.

Фото: Пресс-пул межкорейского саммита
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Хотя ответный визит Ким Чен Ына в Южную Корею остается пока открытым вопросом и даты приезда лидера КНДР не определены, но на острове Чечжу, который является также и отдельной провинцией, уже начали подготовку к историческому визиту лидеров двух Корей. Вчера губернатор провинции Чечжу Вон Хи Рён вместе с подчиненными и журналистами поднялся пешком до кратера Халла, лично осмотрев местность и обсудив возможные варианты приема лидеров.

Фото: depositphotos.com
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Учитывая, что вулкан Халла внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, это ограничивает возможности для строительства различных искусственных объектов, а потому организовать посещение лидерами горы оказывается не таким простым делом. "Из-за вопросов по охране горы Халла мы не смогли построить искусственные сооружения, как это сделано на Пэкту", - признал губернатор Вон Хи Рён, указывая на отсутствие в непосредственной близости вертолетных площадок. Он добавил, что нельзя ожидать, что Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын будут подниматься пешком до вершины от подножия Халла, так как это займет слишком много времени. "В этой связи мы сейчас изучаем разные возможные варианты того, как следует обеспечить доставку лидеров на вершину", - сказал Вон.

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Как стало известно, сейчас обсуждаются два пути: посадить вертолет с Муном и Кимом прямо в кратере вулкана Халла, где в отличие от Пэкту нет большого искусственного озера, а обычно земля сухая либо лишь в некоторых местах собирается дождевая вода, оставляя большие площадки незатопленными. Второй вариант - долететь до ближайшей существующей площадки, а оттуда уже идти пешком.

Судя по всему, второй вариант все же затруднителен. Если использовать ближайшую к вершине площадку на маршруте "Сонпханак", то придется достаточно далеко идти до кратера либо оставаться на той площадке без посещения самого кратера и вершины.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Потому склоняются пока к высадке именно в кратере вулкана. "Мы еще должны подумать о том, как сажать вертолет в вулкане и вообще возможно ли это с учетом всех обстоятельств", - сказал губернатор Вон Хи Рён журналистам по итогам осмотра Халла. Впрочем, в его окружении признали, что пока иного другого варианта посещения вершины нет - надо доставлять лидеров прямо в кратер.

Губернатор Вон подчеркнул, что на Чечжу "всегда готовы принять председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и организовать его посещение горы Халла". Была также выражена надежда, что на вулкане Халла Мун и Ким смогут повторить облетевший СМИ планеты жест с вершины Пэкту, когда лидеры двух Корей взялись за руки и подняли их вверх в знак примирения и межкорейского сотрудничества. "Остров Чечжу намерен стать центральным местом и своего рода символом мирного обмена и связей между Югом и Севером Кореи", - отметил Вон Хи Рён.

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