Большинство архитекторов, тренеров и программистов вновь выбрали бы свою профессию, если бы им представилась возможность начать жизнь с чистого листа. Так ответили около 80 процентов представителей этих профессий, опрошенных SuperJob.

Свое решение о выборе профессии вновь подтвердило бы также большинство психологов (77 процентов), сметчиков и врачей (73), дизайнеров и парикмахеров (70), медицинских сестер (64), маркетологов (61), учителей и юристов (59), аналитиков, автомехаников и сантехников (58). Единственно верным считают свое карьерное решение 57 процентов переводчиков, 56 процентов поваров, 52 процента бухгалтеров, 51 процент журналистов и технологов. Меньше всего довольных выбором профессии оказалось среди экономистов (48 процентов) и экологов (49 процентов).

Аналогичный опрос проводился 4 года назад, с этого времени тройка лидеров не изменилась. Прибавилось довольных выбором профессии среди медицинских сестер (на 7 процентов) и психологов (на 4 процента), убавилось - среди маркетологов (на 9 процентов), аналитиков и поваров (на 7 процентов). Больше всего разочаровались в выбранной стезе журналисты: 4 года назад подтвердили выбор профессионального пути две трети из них, сегодня - лишь каждый второй.

"Любая профессия трансформируется в условиях рынка, - подчеркивает декан факультета психологии МГУ, эксперт Лиги здоровья нации Юрий Зинченко. - И там, где изменения идут быстрее, чем протекает трудовая жизнь человека, возникает недовольство и раздражение сделанным выбором. Потому что одни люди могут быстро адаптироваться к изменениям, другие - нет". Помогают утвердиться в профессии и получать впоследствии от нее удовольствие и полученные изначально в вузе фундаментальные знания. "Удивляйте работодателя не только своими глубокими знаниями и профессиональными навыками, но и современностью и нестандартностью мышления. Работайте всегда на опережение ситуации", - советует Зинченко. Профессии, где люди чувствуют себя наиболее комфортно, сегодня очень востребованы. Архитекторы нужны как в городских проектах, так и при ремонте в квартирах и домах, на них большой спрос, как и на тренеров, ведь россияне все больше увлекаются здоровым образом жизни. А без IT-специалистов вообще ни одна компания не может обойтись.

Впрочем, чтобы профессия приносила удовлетворения, нужно ее просто любить. "Я бы не применял свою работу ни на какую другую. Причина - каждый день в течение 45 лет, занимая разные должности, я прихожу на работу с интересом", - говорит научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.