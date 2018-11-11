Новости

"Барселона" уступила "Бетису", несмотря на возвращение Месси 11.11.2018
Хэмилтон стал победителем Гран-при Бразилии 11.11.2018
В ДНР завершились выборы 11.11.2018
Гитариста Aerosmith Джо Перри увезли с концерта на "скорой" 11.11.2018
В Хакасии после подсчета 99 процентов протоколов побеждает Коновалов 11.11.2018
Вышел мрачный трейлер российского стимпанка "Эбигейл" 11.11.2018
Вышел трейлер продолжения "Трех богатырей" 11.11.2018
Комитет ОПЕК+ решил не выносить рекомендации другим странам по добыче 11.11.2018
"Локомотив-Кубань" проиграл дома ЦСКА в Единой лиге 11.11.2018
В Дагестане при взрыве газового оборудования пострадали два человека 11.11.2018
Lada 4x4: Есть ли смысл покупать "Ниву" за 400 тысяч рублей 11.11.2018
Хэмилтон извинился перед Сироткиным 11.11.2018
Путину и Трампу удалось пообщаться в Елисейском дворце 11.11.2018
Патрушев: Отношения РФ и США спустились на самый низкий уровень 11.11.2018
"Краснодар" разгромил "Енисей" и вышел на второе место в РПЛ 11.11.2018
Саудовская Аравия и Россия не нашли причин для сокращения нефтедобычи 11.11.2018
Явка избирателей на выборах в ДНР перевалила за 70 процентов 11.11.2018
Трамп проигнорировал Порошенко и не стал пожимать ему руку 11.11.2018
Путин: Составление "черных списков" для СМИ - контрпродуктивно 11.11.2018
Путин: Встреча с Трампом возможна на полях G20 11.11.2018
Путин почтил память погибших в Первой мировой русских солдат и офицеров 11.11.2018
МИД: Задержание журналиста из РФ станет предлогом для новых санкций США 11.11.2018
В Подмосковье зарезали супругов-пенсионеров и их сына 11.11.2018
В Крыму ответили на сравнение с жемчужиной 11.11.2018
Избиратели проявили активность на голосовании в Хакасии 11.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Когда работающим пенсионерам не платят пенсии
Когда работающим пенсионерам не платят пенсии
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
11.11.2018 23:00
Рубрика: Экономика

На работу как на праздник

Больше всего довольны своей работой архитекторы и программисты
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Столичный выпуск №7716 (253)
Большинство архитекторов, тренеров и программистов вновь выбрали бы свою профессию, если бы им представилась возможность начать жизнь с чистого листа. Так ответили около 80 процентов представителей этих профессий, опрошенных SuperJob.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Свое решение о выборе профессии вновь подтвердило бы также большинство психологов (77 процентов), сметчиков и врачей (73), дизайнеров и парикмахеров (70), медицинских сестер (64), маркетологов (61), учителей и юристов (59), аналитиков, автомехаников и сантехников (58). Единственно верным считают свое карьерное решение 57 процентов переводчиков, 56 процентов поваров, 52 процента бухгалтеров, 51 процент журналистов и технологов. Меньше всего довольных выбором профессии оказалось среди экономистов (48 процентов) и экологов (49 процентов).

Фото: depositphotos.com
Минтруд уточнил, когда работающим пенсионерам не положены пенсии

Аналогичный опрос проводился 4 года назад, с этого времени тройка лидеров не изменилась. Прибавилось довольных выбором профессии среди медицинских сестер (на 7 процентов) и психологов (на 4 процента), убавилось - среди маркетологов (на 9 процентов), аналитиков и поваров (на 7 процентов). Больше всего разочаровались в выбранной стезе журналисты: 4 года назад подтвердили выбор профессионального пути две трети из них, сегодня - лишь каждый второй.

"Любая профессия трансформируется в условиях рынка, - подчеркивает декан факультета психологии МГУ, эксперт Лиги здоровья нации Юрий Зинченко. - И там, где изменения идут быстрее, чем протекает трудовая жизнь человека, возникает недовольство и раздражение сделанным выбором. Потому что одни люди могут быстро адаптироваться к изменениям, другие - нет". Помогают утвердиться в профессии и получать впоследствии от нее удовольствие и полученные изначально в вузе фундаментальные знания. "Удивляйте работодателя не только своими глубокими знаниями и профессиональными навыками, но и современностью и нестандартностью мышления. Работайте всегда на опережение ситуации", - советует Зинченко. Профессии, где люди чувствуют себя наиболее комфортно, сегодня очень востребованы. Архитекторы нужны как в городских проектах, так и при ремонте в квартирах и домах, на них большой спрос, как и на тренеров, ведь россияне все больше увлекаются здоровым образом жизни. А без IT-специалистов вообще ни одна компания не может обойтись.

Впрочем, чтобы профессия приносила удовлетворения, нужно ее просто любить. "Я бы не применял свою работу ни на какую другую. Причина - каждый день в течение 45 лет, занимая разные должности, я прихожу на работу с интересом", - говорит научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Экономика Работа Лучшая работа в мире
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Составление "черных списков" для СМИ - контрпродуктивно
СМИ: Евросоюз отверг ключевое предложение Мэй по Brexit
Новак сообщил о снижении нефтедобычи Россией в ноябре
Турция распространила аудиозапись убийства журналиста Хашкаджи
СМИ рассказали о военном заговоре в Германии