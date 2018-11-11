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Рубрика: В мире

Макрон, Меркель и Трамп призвали к миру во всем мире

Текст: Татьяна Замахина (Париж)
Президент РФ Владимир Путин вместе с другими главами государств и правительств принял участие в Парижском форуме мира. В выступлениях прозвучали сравнения текущей ситуации с периодом перед мировыми войнами, а также призывы разрядить обстановку.

Напомним, что российский лидер находится в Париже на мероприятиях в честь векового юбилея окончания Первой мировой.

Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS
Путину и Трампу удалось пообщаться в Елисейском дворце

Целью форума, приуроченного к юбилею, было объявлено снижение международной напряженности. Президент РФ не был заявлен в качестве выступающего. Однако Россия в рамках форума представила два проекта - "Гражданский диалог против кризисов" и "Университет комитета гражданских инициатив".

Президент Франции Эмманюэль Макрон, открывая форум, главной темой выступления сделал как раз кризисы, которые, по его словам, ослабляют все государства. Речь не только об экономических кризисах, но и экологических, климатических и миграционных. "Мы ослаблены новым появлением угроз, которые могут в любой момент нанести удар: терроризмом, распространением химического или ядерного оружия, киберпреступностью", - сказал президент Франции. Думать, как "менять мир", и предполагается в рамках форума мира, который станет ежегодным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш прямо сравнил нынешнюю эпоху с периодом перед Первой или Второй мировыми войнами.

"По моему мнению, несколько явлений сегодняшнего дня имеют множество параллелей как с началом XX века, так и с 1930-ми годами, - заявил он, - и это дает нам основания бояться, что в результате может произойти непредвиденная цепь событий".

Первая Мировая война показала "к чему приводит надменный национализм", согласилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. В своей речи она выступила за партнерство стран мира, с помощью которого, по ее словам, можно будет решить нынешние и предотвратить в будущем кровопролитные конфликты.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Путин почтил память погибших в Первой мировой русских солдат и офицеров

"Тесное международное сотрудничество на основе общих ценностей - это путь к созданию нового и лучшего будущего для нас", - подчеркнула канцлер.

В частности, мировое сообщество должно сообща продолжать работу по поиску политического решения в Сирии, несмотря на все сложности, заявила Ангела Меркель. По ее словам, нельзя закрывать глаза ни на один конфликт, где бы он ни разворачивался.

Президент США тоже выступил в Париже в пользу мира во всем мире, правда, выбрав для этого другую площадку. Дональд Трамп посвятил этой теме речь на церемонии памяти погибших в Первой мировой войне на американском мемориальном кладбище в Сюрен. Он призвал сохранить мир, за который отдали свои жизни солдаты, сражавшиеся в той войне. "Наш долг - сохранить цивилизацию, которую они защищали, и мир, за который они так благородно отдали свои жизни 100 лет назад", - сказал Трамп.

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