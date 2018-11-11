Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал помнить последствия Первой мировой войны, включая гибель миллионов людей. С такой речью он выступил в воскресенье на торжествах у Триумфальной арки в Париже, посвященных 100-летней годовщине окончания войны. На церемонию прибыли главы государств и правительств, включая президента России Владимира Путина.

Напомнив о том, что 11 ноября 1918 года стало известно о перемирии после четырех лет войны, Макрон заявил: "Это было давно, но как будто вчера. Ни Европа, ни весь мир не должны забывать о последствиях этой войны".

Президент Франции предостерег, что в истории могут вновь возникать трагические страницы, поэтому призвал к миру и отказу от идей господства.