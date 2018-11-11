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11.11.2018 21:02
Рубрика: Происшествия

Тюрьма замолчит

В Минкомсвязи подтвердили, что планируют блокировать сотовые телефоны в колониях
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7716 (253)
В Минкомсвязи подтвердили данные, что готовится на практике внедрить планы ограничения связи в исправительных учреждениях.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс" заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Иванов.

Россвязь: Десять миллионов абонентов поменяли сотового оператора

"Минкомсвязь совместно с операторами связи и производителями специального оборудования прорабатывает как организационные, так и технические способы локального ограничения связи для отдельных категорий абонентов с учетом их геолокации", - рассказал Олег Иванов.

Напомним, накануне о намерении ограничить мобильную связь в исправительных учреждениях рассказал информационному агентству заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Бояринев. По его словам, ФСИН "плотно работает с минкомсвязью" по теме блокирования связи на территории таких учреждений.

Но прежде всего, как поясняют эксперты, предполагается принять специальный закон, обязывающий сотовых операторов отключать абонентов из казенных домов.

Отключить нелегальную связь тюремное ведомство пытается давно. Были испробованы разные варианты, несколько раз даже заявлялось, что найдено окончательное решение проблемы. Но проблема оставалась. Эксперты пришли к выводу, что есть только один способ отключить тюрьму от нелегальной связи: обязать сотовых операторов создавать "мертвые зоны" на территории исправительных учреждений.

В России появится сотовая сеть для спецпотребителей

Технически это возможно. Однако, по словам представителей тюремного ведомства, с которыми не раз обсуждалась эта тема, поскольку обязанности отключать от своих вышек абонентов, подающих сигнал из тюрьмы, нет, то сотовые операторы остаются глухи к предложениям. "В каком-нибудь маленьком поселке, где есть колония, именно колония обеспечивает большую прибыль сотовой компании, - объяснил "РГ" один из экспертов. - Отключать ее местному отделению компании невыгодно". Поэтому на законодательном уровне нужно ввести соответствующий запрет, полагают представители правоохранительных органов.

Из-за строгих мер, предпринятых тюремным ведомством, цены на нелегальную связь в тюрьмах и колониях выросли в пять раз

В свою очередь, заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил РИА Новости, что из-за строгих мер, предпринятых ведомством, цены на нелегальную связь в зонах выросли в пять раз.

"За неделю до тысячи этих телефонов перехватываем, и, конечно, борьба идет постоянно, - сказал Валерий Максименко. - Скажу так: стало телефонов намного меньше, и возможности позвонить намного меньше, и цены на них выросли, по той оперативной информации, которая есть у нас, в пять раз поднялись цены на услуги, чтобы пронести телефон. Это говорит о том, что мы на правильном пути".

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минкомсвязи
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