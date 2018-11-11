Морриконе назвал Тарантино кретином, а его фильмы - "отстоем"

Композитор Эннио Морриконе, вчера отметивший 90-летие, назвал Квентина Тарантино кретином, а его фильмы - "отстоем".

Необъятная композиторская глыба пообщалась с немецким Playboy, дав очень эмоциональную и крайне нелестную оценку творчества и личности своего давнего приятеля Квентина Тарантино.

Небольшая предыстория: автор музыки к фильмам "Хороший, плохой, злой", "Нечто", "Профессионал", "Однажды в Америке", "Малена" и многим другим отвечал и за саундтреки "Джанго Освобожденного" и "Омерзительной восьмерки", снятые Тарантино.

К слову, за свой далеко не самый сильный саундтрек, написанный к "Омерзительной восьмерке", Морриконе получил "Оскар" и во время речи объявил, что фильм "великий" и поблагодарил съемочную команду Тарантино и Вайнштейна.

Однако времена меняются, и в данном интервью Морриконе совершенно не стеснялся в выражениях, описывая свою работу с американским режиссером. По его словам, Тарантино - "настоящий хаос", не взвешивает слова перед тем, как их сказать, все решается им весьма импульсивно и нередко не имеет никакого плана.

Особенно раздражало Морриконе то, что постановщик мог позвонить "в последний момент и попросить выполнить всю работу за пару дней".

После этого композитор наотрез отказался с ним работать, добавив, что считает Тарантино кретином.

Однако пожилой маэстро на этом не остановился и заявил, что на самом деле картины режиссера, по его мнению, не стоят никакого внимания и являются "отстоем".

По его словам, он лишь "ворует у других" и не добавляет ничего своего, поэтому ставить его в один ряд с такими мастерами, как Билли Уайлдер и Альфред Хичкок, просто некорректно, как и вообще называть режиссером. "Он лишь перебирает и перетряхивает старье", - подчеркнул композитор.

Что же касается той самой премии "Оскар", то Морриконе рассказал, что эта победа ничем его не порадовала, мероприятие "скучное и помпезное", а единственный момент, который его принес ему хоть какую-то радость и облегчение, стало окончание мероприятия, т.к. у него разболелась спина.

Любопытно, что интервью музыкант дал в тот период, когда Тарантино трудится над своим новым фильмом "Однажды в Голливуде", что, несомненно, должно добавить определенного внимания к проекту. Тем паче что, по слухам, Морриконе был приглашен поработать над саундтреком.