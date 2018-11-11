Названы дипломанты премии "Экономист года"

Общероссийская высшая общественная экономическая премия "Экономист года" - главная награда для российского экономического сообщества, приуроченная к профессиональному празднику День экономиста. Награждение состоится 12 ноября в Колонном зале Дома Союзов.

Первая церемония награждения состоялась 11 ноября 2017 года в Кремлевском дворце.

Премия "Экономист года" учреждена Вольным экономическим обществом России, и наряду с престижными профессиональными наградами России "Юрист года" и "Учитель года" является признанием профессиональных заслуг перед обществом и государством.

Основными критериями присуждения премии являются разработка и реализация инновационных социально-значимых проектов, направленных на социально-экономическое развитие страны, а также решение задач повышения качества жизни населения. В рабочие органы премии (оргкомитет, жюри, экспертный совет) вошли известные государственные и общественные деятели, ученые, преподаватели, эксперты, предприниматели.

Всего на соискание премии претендовало 137 кандидатов. Кандидатов на соискание премии представляли ученые советы вузов, научные и образовательные организации, общественные институты и коммерческие структуры. На основании проведенной экспертизы Экспертный совет утвердил список номинантов на премию "Экономист года-2018" в количестве 17 человек. Жюри премии, во главе с председателем - членом президиума ВЭО России, первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике Сергеем Калашниковым, по представлению Экспертного совета, рассмотрело и утвердило восемь дипломантов премии. Имена лауреатов премии станут известны 12 ноября в Колонном зале Дома Союзов.

Алексеев Михаил Юрьевич, председатель правления АО "ЮниКредит Банк", д.э.н., член комиссии по банкам и банковским операциям, член Правления РСПП, член Совета Ассоциации банков России.

За формирование и реализацию программы кредитования предприятий реального сектора экономики, сельхозпроизводителей, программу ипотечного кредитования и за поддержку социально-культурных проектов.

Ельшин Леонид Алексеевич, заведующий отделом макроисследований и экономики роста "Центра перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан", д.э.н.

За разработку методологии конструирования региональных экономических циклов опережающего развития (на примере Приволжского федерального округа).

Коноплянник Татьяна Михайловна, профессор кафедры аудита и внутреннего контроля ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный экономический университет", д.э.н., профессор.

Основными критериями присуждения премии являются разработка и реализация инновационных социально значимых проектов, направленных на социально-экономическое развитие страны

За разработку аналитических экономических программ и курсов по повышению экономической грамотности молодежи и работников предприятий малого и среднего бизнеса, по профессиональной переподготовке служащих.

Миляева Лариса Григорьевна, заведующая кафедрой "Экономика предпринимательства", Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (БТИ АлтГТУ), д.э.н., профессор, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.

За разработку авторской методики и систематизацию работ - создание цикла изданий по мотивационному управлению поведением персонала: "Теоретико-методологические, методические и прикладные аспекты управления персоналом в контексте трансформирующихся критериев и условий его функционирования".

Ракова Марина Николаевна, генеральный директор ФГАУ "Фонд новых форм развития образования".

За разработку и реализацию просветительского социально значимого инновационного проекта "Разработка и реализация новой модели дополнительного образования детей в форме детских технопарков "Кванториум".

Слудных Анатолий Владимирович, генеральный директор АО "ПО "УОМЗ" Производственное Объединение "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова".

За создание и реализацию программы инновационного развития предприятия, перевод производства на новую технологическую базу, за разработку и налаживание серийного выпуска высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения и трансфер специальных технологий в гражданскую сферу.

Соловейчик Кирилл Александрович, генеральный директор ООО "Холдинг Ленполиграфмаш", д.э.н. доцент.

За развитие передовых технологий, создание Центра прототипирования для промышленных предприятий Санкт-Петербурга, вклад в решение задачи интеграции производства, науки и образования (создание базовой кафедры в Политехническом университете Петра Великого) и создание технопарка "Ленполиграфмаш".

Чех Илья Игоревич, генеральный директор ООО "Моторика".

За разработку и реализацию социально значимого проекта "Моторика", связанного с решением важной гуманитарной проблемы - технологий протезирования верхних конечностей детей и взрослых и обеспечение бесплатного протезирования, в том числе по государственной программе социальной защиты.