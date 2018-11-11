Нефтяники заморозили топливные цены на бумаге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в минувшую пятницу согласовала проект соглашения о стабилизации рынка нефтепродуктов, после чего нефтяники по очереди сообщили, что подписали документ. Главный итог договоренностей между правительством и компаниями - цены на АЗС будут заморожены до конца этого года, а в 2019-м будут расти в рамках инфляции (за исключением января).

О согласовании проекта соглашения сообщил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Документ закрепляет на бумаге обязанности, которые еще 1 ноября взяли на себя нефтекомпании. Известно, что в выходные документы подписали как минимум "Роснефть", "Газпром нефть", "Нефтегазхолдинг", "Новый поток" и "РуссНефть".

Договоренности нефтяников с правительством предполагают не только заморозку розничных цен, но и оптовых. Для каждого региона установлена цена тонны бензина и дизеля, которая считается конкурентной и позволяет держать маржинальность розничных независимых от крупных компаний операторов сетей АЗС на приемлемом уровне, чтобы отпускать товар по фиксированной цене и не терять бизнес. Кроме того, крупные компании обязались нарастить отгрузку во всех сегментах на три процента к уровням тех же месяцев 2017 года, чтобы не было дефицита топлива.

Взамен правительство пообещало не прибегать к экстренным мерам. Речь о введении пошлин на экспорт топлива и нефти на уровне 90 процентов. Следить за исполнением условий соглашения власти будут ежедневно. Если какая-либо компания их нарушит, то в течение трех дней наказание будет определено для всех, предупреждали в правительстве.

Тем временем с 29 октября по 4 ноября бензин вырос в цене в 23 центрах субъектов РФ, больше всего - в Анадыре и Улан-Удэ, сообщил Росстат. Заметное снижение было только в Чите. В Москве и Санкт-Петербурге цены не изменились.