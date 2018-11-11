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11.11.2018 15:06
Рубрика: В мире

Немцы стали чаще уклоняться от оплаты по счетам

Текст: Юрий Ершов

Не заплатите за электроэнергию - отключим свет! Знакомая россиянам фраза. И не только россиянам. Подобные угрозы нередко звучат и в адрес законопослушных немцев.

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В частности, как следует из мониторингового отчета федерального энергосетевого агентства, пишет еженедельник "Шпигель", в прошлом году остаться без электричества могли 4,8 миллиона потребителей энергии. Им были направлены соответствующие предупреждения от компаний-поставщиков, но эти предупреждения по большей части остаются предупреждениями. Видимо, таким либерализмом и пользуются неплательщики, и их не очень-то пугают угрозы энергетиков. Видимо, поэтому число тех, кто не платит по счетам, растет год от года.

А статистика красноречива. В отчете говорится, что в 2017 году свет отключали у 344 тысяч домохозяйств Германии, что на 14 тысяч больше, чем в году предыдущем. Кстати, в документе говорится, что требования расплатиться за свет все-таки вынуждают пользователей отдать долг. Но порой дело о неуплате приходиться решать в суде, что требует дополнительных финансовых расходов, не говоря уж о потерях времени.

Надо сказать, что по закону в Германии поставщик энергии может выключить свет, если потребитель получив предупреждение, просрочил уплату даже в сумме 100 евро.

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Конечно, если клиента не устраивает тот или иной поставщик энергии, он вправе поменять обслуживающую компанию. По расчетам авторов отчета, при замене поставщика потребитель может сэкономить всего 85 евро в год. Так что желающих переметнуться к другому партнеру совсем невелика. По имеющейся статистике, за последнее время две трети домохозяйств не сменили своих снабженцев.

Кстати

Максимальное число официально зафиксированных отключений света в Германии случилось в 2014 году - 351 802 домохозяйства.

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