Немцы стали чаще уклоняться от оплаты по счетам

Не заплатите за электроэнергию - отключим свет! Знакомая россиянам фраза. И не только россиянам. Подобные угрозы нередко звучат и в адрес законопослушных немцев.

В частности, как следует из мониторингового отчета федерального энергосетевого агентства, пишет еженедельник "Шпигель", в прошлом году остаться без электричества могли 4,8 миллиона потребителей энергии. Им были направлены соответствующие предупреждения от компаний-поставщиков, но эти предупреждения по большей части остаются предупреждениями. Видимо, таким либерализмом и пользуются неплательщики, и их не очень-то пугают угрозы энергетиков. Видимо, поэтому число тех, кто не платит по счетам, растет год от года.

А статистика красноречива. В отчете говорится, что в 2017 году свет отключали у 344 тысяч домохозяйств Германии, что на 14 тысяч больше, чем в году предыдущем. Кстати, в документе говорится, что требования расплатиться за свет все-таки вынуждают пользователей отдать долг. Но порой дело о неуплате приходиться решать в суде, что требует дополнительных финансовых расходов, не говоря уж о потерях времени.

Надо сказать, что по закону в Германии поставщик энергии может выключить свет, если потребитель получив предупреждение, просрочил уплату даже в сумме 100 евро.

Конечно, если клиента не устраивает тот или иной поставщик энергии, он вправе поменять обслуживающую компанию. По расчетам авторов отчета, при замене поставщика потребитель может сэкономить всего 85 евро в год. Так что желающих переметнуться к другому партнеру совсем невелика. По имеющейся статистике, за последнее время две трети домохозяйств не сменили своих снабженцев.

Кстати



Максимальное число официально зафиксированных отключений света в Германии случилось в 2014 году - 351 802 домохозяйства.