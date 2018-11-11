Александр Некипелов, вице-президент ВЭО России, директор Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН:

"В этом году на проведение Всероссийского экономического диктанта был выделен президентский грант.

Это говорит о том, что ведущие структуры страны поддерживают проведение акции - по всей стране увеличивается количество площадок. Растет интерес к диктанту и со стороны населения. И не только со стороны наших соотечественников - диктант даже вышел за пределы страны. Экономика оказывает большое влияние на всех жителей страны, поэтому людям и интересно. Считаю, что с таким откликом у граждан, этот проект не на один или два года. У него есть все шансы расти и развиваться. Знания о финансах нужны всем. Они постоянно требуются в повседневной жизни, в той или иной степени. Это очень полезно".

Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при правительстве РФ, член-корреспондент РАН:

"Основные вопросы этого диктанта рассчитаны на чисто практические действия в разных ситуациях. Например, при каких условиях вы пойдёте вкладывать деньги в банк или как взять кредит. Но есть и более глубокие вопросы. К примеру, ответить, кому из экономистов принадлежит то или иное высказывание. Думаю, диктант сможет поправить финансовую и экономическую грамотность населения. Он выявит, насколько те, кому завтра вступать в реальную жизнь и принимать ответственные решения, осведомлены в банковских операциях, ипотеках, кредитах, депозитах и т.п."

Маргарита Ратникова, вице-президент ВЭО России, исполнительный директор Международного союза экономистов:

"Мы проводим "Всероссийский экономический диктант" второй год, и каждый раз приятно удивлены, что акцию поддерживают не только в столице и городах миллионниках, но и в малонаселенных сельских пунктах - от Заполярного района до границы с Китаем. Мы благодарны поселковым учебным заведениям, которые готовы проводить акцию, несмотря на то, что учеников в школе не так много. Например, в Правохеттинской школе Ямало-Ненецкого автономного округа диктант написали три школьника. Для нас они не менее важны, чем тысячи студентов, принявших участие в акции в опорных вузах страны.

В этом году многие учебные заведения включили диктант в основной учебный план. Мы считаем, это не только признание социальной значимости акции, но и подтверждение того, что формат оправдывает себя: акция положительно сказывается на учебном процессе, уровне мотивации учеников, их тяге к знаниям. Соревновательный момент, элементы азарта и игры, которые присутствуют в концепции диктанта, помогают учителям увлечь школьников, развить у них любознательность и интерес к экономическим наукам. Для учеников же это вызов себе - проверив свои знания, они видят, куда расти и к чему стремиться. И это тоже очень важно в педагогическом плане".

В этом году большая часть вопросов специально была адаптирована к реалиям современной жизни, так, чтобы сдающие потом могли оперировать этими знаниями и навыками

Григорий Сафронов, ученик 10-го класса лицея при Финансовом университете:

"Честно признаюсь, времени готовиться у меня вообще не было. Я шёл первый раз - в прошлом году не был. Думал, что будет намного сложнее и какие-то специфические вопросы, но всё обошлось, и вопросы очень интересные и достаточно понятные, на общую эрудицию. Сам я на все вопросы ответить не смог - мы друг другу подсказывали с соседями. Мне очень понравилось, как всё было организовано - комфортная обстановка, никаких проблем. С удовольствием пойду в следующем году, только на этот раз подготовлюсь. Наверное, если бы сам процесс сдачи диктанта ужесточили и было как на настоящем экзамене, то хотелось бы, чтобы были какие-то льготы при поступлении или получении стипендии для тех, кто его сдал".

Екатерина Прокудина, ученица 11-го класса школы N 1409:

"Это очень необычный, но полезный опыт для меня. Некоторые вопросы были простыми, а некоторые - действительно сложными и пришлось потратить много времени, чтобы ответить. Хорошо, что я подготовилась, поэтому напугать каким-либо вопросом меня все-таки не удалось. К тому же очень хорошо всё провели - большие буквы на слайдах и громко все объявляли - никто особо не нервничал. Кстати, я надеюсь, что подготовка к вопросам поможет мне и в сдаче ЕГЭ по обществознанию, потому что туда входят вопросы по экономике. С удовольствием схожу на такой диктант еще раз!

Даниил Тягунов, студент первого курса Финансового университета:

"Всероссийский экономический диктант-2018 стал моим первым опытом подобной проверки знаний. Поскольку я являюсь студентом экономического факультета, то на большинство вопросов я, конечно же, знал ответы. Однако было честно, с моей стороны, признаться, что все же некоторые вопросы вызвали у меня некоторые затруднения и мне пришлось не на шутку задуматься. Я очень рассчитываю получить высший балл по итогам диктанта.