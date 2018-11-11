Как всей стране подготовиться к ЕГЭ по английскому языку? Кто поможет тяжело больному ребенку не отстать от школьной программы? В чем секрет успешной работы с талантливыми детьми? Министр просвещения Ольга Васильева провела личный прием граждан в правительстве и ответила на вопросы учителей, мам и пап, представителей общественных организаций.

Школьник по обмену

Учитель русского языка и литературы из Кирова Александр Галицких спрашивает: можно ли дать российским школам право приглашать детей на годовое обучение из-за рубежа. По его словам, в России много лет действовала программа по обмену, когда к нам приезжали ребята из Европы, Америки, Азии, учились в русских школах. И наоборот. В программе ежегодно участвуют сотни детей. Но из-за бюрократического недочета наши школы потеряли возможность оформлять такие приглашения - это право осталось только у вузов и колледжей.

"То, что сотни детей хотят приехать и приезжают в российские школы на годовое обучение, - это очень интересная для нас история, - отвечает Ольга Васильева. - Интересная в первую очередь с точки зрения экспорта российского образования: мы должны активнее продвигать русскую культуру и русский язык за рубежом. Постараемся в этом помочь".

В российских школах появятся две новые должности: "старшего учителя" и "ведущего учителя". Они будут отражены в профстандарте "Педагог"

Также речь зашла о системе работы с одаренными детьми, которая закладывалась в Кировской области еще в конце 1980-х годов. Гуманитарная гимназия, знаменитый физико-математический лицей, экономико-правовой, химико-биологический лицей, целая сеть сильных школ с углубленным изучением отдельных предметов. И все они переданы из муниципального управления в региональное. Результат? Средние баллы ЕГЭ почти по всем предметам выше, чем общероссийские, каждый год ребята побеждают не только во всероссийских, но и международных олимпиадах школьников. Этот опыт, по мнению министра, можно успешно транслировать в другие регионы.

Do уou speak English?

"Есть серьезные проблемы с английским языком. Многие ребята сегодня неплохо читают и переводят. Но когда дело доходит до переговоров, начинаются трудности, - говорит учитель английского языка из Твери Валерий Холоденко. - Родной язык мы слышим и сразу понимаем. А чтобы воспринять иностранный, нужно выстроить в голове целую цепочку: идентифицировать слово, затем перевести, понять. И очень часто эта цепочка не срабатывает, особенно когда слышишь беглую речь. Можно ли внедрить в школы устный метод преподавания иностранного языка? Мы проводили такой эксперимент в одной из тверских школ - результаты отличные".

"Английский язык - это рабочий инструмент, который должен быть доступен каждому: тут я вас полностью поддерживаю. Перед нами сейчас сложная задача: в 2022 году вся страна будет сдавать обязательный ЕГЭ по иностранному языку: там есть и письменная часть, и устная. Предстоит большая работа, чтобы понять и отладить механизм комфортного и качественного экзамена для всей страны, - ответила Ольга Васильева. - Если есть действительно эффективные апробированные методики, мы готовы их рассмотреть и подумать о применении".

Школа с историей

Знаменитая подмосковная школа "Горки", основанная еще Владимиром Лениным в 1921 году, снова откроется к ее 100-летию, сообщила Ольга Васильева на встрече с родителями. Сейчас школа в аварийном состоянии и временно закрыта. Но после масштабной модернизации "Горки" снова станут сильным образовательным центром федерального значения. Здесь будут самые современные технологии.

"Смогут ли наши дети вернуться в нее после ремонта?" - спрашивают родители, которые вынуждены перевести детей в другие учебные заведения. "Сейчас нам предстоит несколько лет стройки, необходимо время, - ответила Ольга Васильева. - Что касается обучения детей сейчас - есть 20 школ, которые их приняли и готовы принять. Более того, мы предлагали московские варианты по продолжению обучения, кадетские училища и классы, увеличиваем количество школьных автобусов. Я прекрасно понимаю вас, я бы также как родитель переживала. Когда школа откроет свои двери вновь, буду стараться определить возможный режим приема для ваших детей. Но нужно понимать, что готовиться к поступлению придется так же, как, к примеру, к школе Ефима Лазаревича Рачевского".

Доктор прописал урок

Совсем другая история - с ребятами, которые из-за состояния здоровья не могут успеть по программе за своими сверстниками. Дети с онкозаболеваниями, с туберкулезом, с различными травмами, которые проходят достаточно серьезное лечение. Их особые образовательные потребности, по мнению Кирилла Лукьяненко из Москвы, зачастую не учитываются: многим ребятам приходится оставаться на второй год.

- У нас уже 23 региона, где созданы условия для обучения детей, находящихся на длительном лечении. В рамках проекта "УчимЗнаем" это движение возглавляет Евгений Александрович Ямбург. Есть даже такое понятие, как госпитальная педагогика. И уже второй год подряд в рамках конкурса "Учитель года" мы награждаем педагогов, которые работают с такими детьми, - говорит Ольга Васильева. - Также есть возможности дистанционного обучения, для таких детей составляется специальное расписание обучения на дому и согласовывается с родителями. Оно может содержать даже прямые включения на уроки в школе.

Кстати

В российских школах появятся две новые должности. Об этом Ольга Васильева рассказала, выступая на всероссийской конференции, посвященной новой модели аттестации педагогов. По словам министра, карьера учителя будет развиваться как по горизонтали (первая и высшая квалификационные категории), так и с введением новых должностей: "старшего учителя" (методиста) и "ведущего учителя" (наставника). Эти должности будут отражены в профстандарте "Педагог". Если просто учитель может качественно обучать по основной программе, то "старший" - разрабатывает индивидуальные, вариативные и коррекционные программы, "ведущий" - выступает наставником, координирует работу педагогов, психологов, дефектологов.