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11.11.2018 14:15
Рубрика: Экономика

Оман: Большинство стран ОПЕК+ одобряют идею сократить добычу

Текст: Александра Воздвиженская

Большая часть стран-участниц глобального соглашения о регулировании нефтедобычи (ОПЕК+) поддерживают идею о сокращении производства в следующем году. Речь идет о том, чтобы убрать с рынка миллион баррелей нефти в сутки.

ОПЕК+ выполнила сделку по нефтедобыче в октябре на 104 процента

Об этом сообщил журналистам министр нефти Омана Мохаммед аль-Румхи перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Абу-Даби. Он сказал, что сам готов поддержать сокращение добычи, передает "Интерфакс".

Ранее, в тот же день заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Марзагалиев рассказал журналистам, что его саудовский коллега Халид аль-Фалих также выступил за сокращение добычи и за точку отсчета предложил взять период с августа по октябрь 2018 года.

Ожидается, что 11 ноября министр энергетики России Александр Новак проведет встречу с Халидом аль-Фалихом (это представители крупнейших участников сделки ОПЕК+ по уровню добычи), после чего пройдет заседание министерского комитета, по итогам которого вынесут рекомендацию всем странам ОПЕК+ о том, как лучше изменить параметры глобальной сделки.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти
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