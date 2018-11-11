Оман: Большинство стран ОПЕК+ одобряют идею сократить добычу

Большая часть стран-участниц глобального соглашения о регулировании нефтедобычи (ОПЕК+) поддерживают идею о сокращении производства в следующем году. Речь идет о том, чтобы убрать с рынка миллион баррелей нефти в сутки.

Об этом сообщил журналистам министр нефти Омана Мохаммед аль-Румхи перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Абу-Даби. Он сказал, что сам готов поддержать сокращение добычи, передает "Интерфакс".

Ранее, в тот же день заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Марзагалиев рассказал журналистам, что его саудовский коллега Халид аль-Фалих также выступил за сокращение добычи и за точку отсчета предложил взять период с августа по октябрь 2018 года.

Ожидается, что 11 ноября министр энергетики России Александр Новак проведет встречу с Халидом аль-Фалихом (это представители крупнейших участников сделки ОПЕК+ по уровню добычи), после чего пройдет заседание министерского комитета, по итогам которого вынесут рекомендацию всем странам ОПЕК+ о том, как лучше изменить параметры глобальной сделки.