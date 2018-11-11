Большая часть стран - участниц глобального соглашения о регулировании нефтедобычи (ОПЕК+) поддерживают идею о сокращении производства в следующем году. Речь идет о том, чтобы убрать с рынка миллион баррелей нефти в сутки.

Об этом сообщил журналистам министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Абу-Даби в воскресенье. Он сказал, что сам готов поддержать сокращение добычи. На момент подписания номера итог заседания еще не был известен.

Ранее, в тот же день, заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев рассказал журналистам, что его саудовский коллега Халед аль-Фалех также выступил за сокращение добычи и за точку отсчета предложил взять период с августа по октябрь 2018 года.

Ожидалось, что 11 ноября министр энергетики России Александр Новак, который также участвовал в заседании, сначала проведет встречу с Халедом аль-Фалехом (это представители крупнейших участников сделки ОПЕК+ по уровню добычи), после чего пройдет заседание министерского комитета, по итогам которого вынесут рекомендацию всем странам ОПЕК+ о том, как лучше изменить параметры глобальной сделки.

Перед этим Новак сообщил, что добыча нефти и газового конденсата в России в первую декаду ноября незначительно снизилась - примерно на 10 тысяч или максимум 20 тысяч баррелей в сутки по отношению к уровню октября. При этом в целом добыча в странах ОПЕК+ идет вверх, о чем говорят данные технического комитета ОПЕК+, куда входят эксперты, собирающие статистику. Они сообщили, что в октябре уровень исполнения сделки странами - участницами венского соглашения составил 104 процента против 111 в сентябре, то есть стороны движутся к цели - 100 процентам.

Александр Новак подтвердил эти цифры, однако не разделил опасения источников агентства Bloomberg, которое сообщило со ссылкой на неназванного делегата ОПЕК+, что технический комитет опасается переизбытка предложения на мировом рынке в следующем году. "Сложно сказать. Нужно подождать некоторое время, посмотреть за рынком. Все скажем после встречи", - пообещал он. Новак также заверил, что Россия будет готова сократить добычу нефти в следующем году, если такое решение будет принято, но к нему надо подходить взвешенно.

Среднесуточная добыча нефти в России в октябре составила 11,412 миллиона баррелей, что на 465 тысяч баррелей выше, чем предусматривало ранее соглашение ОПЕК+. По его условиям, которые начали действовать с 1 января 2017 года, Россия должна была сократить производство нефти на 300 тысяч баррелей в сутки - до 10,947 миллиона баррелей. С 1 июля 2018 года условия сделки изменились, и Россия получила право нарастить производство. Наращивание добычи Россией и другими странами - участницами сделки ОПЕК+ обусловлено их желанием поддержать баланс на мировом нефтяном рынке.