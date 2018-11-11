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11.11.2018 18:03
Рубрика: Власть

Патрушев: Отношения РФ и США спустились на самый низкий уровень

Текст: Иван Егоров

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев признал, что отношения между Россией и США в последние годы спустились на самый низкий в истории современных отношений двух стран уровень. Но сейчас ситуация, по его словам, стала меняться - начались переговоры, в том числе между лидерами двух стран.  

Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS
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"Наши отношения спустились на самый низкий уровень. И практически диалог не велся. В настоящее время эта ситуация изменилась - диалог ведется, и это уже хорошо", - сказал Патрушев в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которая выйдет сегодня в 22.00 на телеканале "Россия".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Совет Безопасности Россия и США
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