Патрушев: Отношения РФ и США спустились на самый низкий уровень

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев признал, что отношения между Россией и США в последние годы спустились на самый низкий в истории современных отношений двух стран уровень. Но сейчас ситуация, по его словам, стала меняться - начались переговоры, в том числе между лидерами двух стран.

"Наши отношения спустились на самый низкий уровень. И практически диалог не велся. В настоящее время эта ситуация изменилась - диалог ведется, и это уже хорошо", - сказал Патрушев в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которая выйдет сегодня в 22.00 на телеканале "Россия".