Песков рассказал о сложностях в организации встречи Путина и Трампа

Железобетонных договоренностей по встрече лидеров России и США на полях G20 в Аргентине (саммит пройдет 30 ноября-1 декабря) пока нет. Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1", обстоятельства постоянно меняются.

"И у американских коллег, возможно, они будут меняться, и у нас, поэтому пока каких-то железобетонных договоренностей нет, четко сказать не можем", - пояснил он.

Появилась информация из Аргентины, что Дональд Трамп может провести в стране всего сутки. "Поэтому пока не знаем, как это коррелируется с такими прожектами", - сказал Песков.

При этом промедление ведет к тому, что дефицит взаимного доверия только растет. "С каждым новым днем количество проблем на повестке дня двусторонних отношений меньше не становится. Я бы сказал, что их становится, наверное, больше", - отметил представитель Кремля.

Говоря о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности, пресс-секретарь президента заметил, что ситуацией озабочены и в Европе. "Какова будет судьба дальше этого документа непонятно, а главное - что будет дальше с этими ракетами, это тоже непонятно. Поэтому нужно садиться и разговаривать", - заключил он.