Пять неожиданных музыкальных коллабораций

Вечером 11 ноября рокер Стинг выступит в "Олимпийском” с регги-музыкантом с Ямайки Шегги. Там они сыграют номера с вышедшего в апреле совместного альбома "44/876". Неожиданная комбинация - но далеко не исключительная. "РГ" собрала еще пять случаев, когда очень разные музыканты объединялись для совместного творчества.

Ник Кейв и Кайли Миноуг

Where The Wild Roses Grow (1995)

Сумрачный мистик и экспериментатор записал сингл с поп-звездой и актрисой ситкомов. Фанаты Ника Кейва были в ярости и грозились выбросить в мусор все альбомы кумира. Что заставило их передумать? Они услышали песню.

Пронзительно-красивая композиция в жанре средневековой баллады была написана музыкантом специально для Кайли Миноуг. Вместе они рассказывают трагическую историю девушки, которая влюбляется в маньяка и гибнет от его руки.



U2 вместе с Брайаном Ино (Passengers) и Лучано Паваротти

Miss Sarajevo (1995)

"Мисс Сараево" ‒ так называется фильм Билла Картера о конкурсе красоты, проходящем в разрушенной войной боснийской столице. Самый известный кадр оттуда - участницы конкурса держат в руках плакат с надписью "Не дайте им убить нас". Это изображение попало на обложку сингла с композицией "Miss Sarajevo": ее в качестве саундтрека написали рокеры U2 вместе с Брайаном Ино.

Песня сверкает солнечной негой, но под безмятежными переливами оркестровых инструментов скрыта мрачная тревога: "Время ли бежать до укрытия?/ Время ли для поцелуев и бесед?". Ее прерывает голос итальянской легенды оперы Лучано Паваротти: его мощный тенор, взлетая, поднимает песню до самых вершин эйфории.

The Chemical Brothers и Ноэл Галлахер

Setting Sun (1996)

Несмотря на рок-н-ролльную браваду главаря Oasis, рейв-культура никогда не была для него чем-то чуждым: в юности он часто проводил ночи в легендарном манчестерском клубе Haçienda, а позже, в девяностых, дружил с главными электронщиками десятилетия. Поэтому, когда The Chemical Brothers сэмплировали его песню "Comin’ On Strong", Ноэл Галлахер согласился спеть на их новом треке.

В результате вышел вязкий психоделический номер, своего рода "Tomorrow Never Knows" своего времени, утопающий в гулком бите и галлюциногенных шумах. Удивительно, но трек стал большим хитом в Великобритании, добравшись до первого места в чартах - явно не без помощи анархичного клипа, близкого по эстетике к фильму "На игле".

В 1993 году Ноэл Галлахер и The Chemical Brothers записали еще один совместный трек Let Forever Be ‒ еще одну дань психоделической классике The Beatles. Видео к песне на этот раз снимал Мишель Гондри: его новаторский монтаж стирает грань между реальностью и снами молодой героини клипа.

The Songhoi Blues и Игги Поп

Sahara (2017)

Из гитары Гарба Туре вылетает кружево открывающих аккордов, и Игги Поп тут же выдает: "Мы едем в Сахару, детка". Отщепенец и легенда, он успел спеть с массой артистов, от Дебби Харри до поп-звезды Ke$ha, однако его самой необычной коллаборацией можно справедливо назвать песню с прошлогоднего альбома Songhoy Blues.

Группу собрали четверо музыкантов из народа сонгаев, которых гражданская война на севере Мали вынудила бежать на юг. Вместе они играют пустынный блюз - гитарную музыку, в равной степени впитавшей в себя ритмы северной Африки и западный электрический блюз. Игги Попу такая смесь явно близка по духу, и он охотно берет на себя роль этакого шамана, прославляя суровую красоту Сахары и ее жителей.

RUN-DMC и Aerosmith

Walk This Way (1986)

И как же мы можем обойтись без этой коллаборации - прародительницы всех коллабораций? Кавер на хит 1975 года, который группа записала по настоянию продюсера Рика Рубина, превзошел их самые невероятные ожидания, забравшись в чартах выше оригинального номера. Walk This Way стал первым случаем, когда песню одинаково полюбили рэперы в городах и рокеры в пригородах.

В клипе, где вместе с RUN-DMC снялись участники Aerosmith Стив Тайлер и Джо Перри, музыканты символически рушат разделяющую их стену, тем самым публично заявляя об условности жанровых рамок. С тех пор дорога для коллабораций между рок-музыкантами и рэп-артистами была открыта. Жаль, что ни одна из них не получилась и вполовину такой крутой, как эта.