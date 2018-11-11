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Рубрика: Власть

Посольство РФ потребовало от США разъяснений по задержанию журналиста

Текст: Игорь Дунаевский

Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в госдепартамент США за разъяснениями по задержанию американскими властями российского журналиста. Александр Малькевич, который также занимает должность первого зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций в Общественной палате (ОП) РФ, был задержан накануне в международном аэропорту Вашингтона.

Фото: Александр Емельяненков
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"В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста А. Малькевича в госдепартамент направлен запрос об обстоятельствах произошедшего, - сообщается в Twitter российской дипмиссии. - В подобных случаях рекомендуем российским гражданам сразу требовать связи с посольством".

В ОП России сообщили, что Малькевич находился в США в качестве наблюдателя на выборах губернатора в штате Мэриленд.

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