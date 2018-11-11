Правительство продолжит поддержку сельского хозяйства для сохранения его роста. При этом кабмин намерен провести серию совещаний по развитию отдельных отраслей промышленности. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

В пятницу глава правительства собрал совещание по агропромышленному комплексу. Он входит в число приоритетов развития, хотя в отдельный национальный проект не выделен. Впрочем, это пока не окончательное решение, напомнил премьер. "Объемы производства в агропромышленном комплексе растут, - заявил Медведев. - Россия - одна из ведущих стран - экспортеров зерна на мировом рынке. Мы продолжаем наращивать поставки, в том числе имею в виду возможности, которые сейчас существуют по экспорту зерновых и некоторых других культур". Сельское хозяйство дает стимул для развития отдельных смежных отраслей, стала меняться жизнь на селе.

Государство оказывает максимально возможную поддержку АПК. В этом году из бюджета выделяется более 250 миллиардов рублей. "И продолжим эту поддержку оказывать", - заверил председатель правительства. Сейчас проект федерального бюджета на следующий год находится на рассмотрении в Государственной думе. Медведев предложил участникам совещания еще раз обсудить распределение средств на сельское хозяйство, а также льготное кредитование, доступное для малого и среднего бизнеса, выделение субсидий на приобретение сельхозтехники и средств на поддержку производителей молока и на развитие мясной отрасли. Вспомнил глава кабмина о поручениях, данных по итогам аграрного совещания на Ставрополье и касающихся разработки госпрограммы по развитию сельских территорий.

Государство оказывает максимальную поддержку АПК, в этом году из бюджета выделено более 250 млрд рублей

Подобные совещания, пообещал Дмитрий Медведев, пройдут и по ряду других отраслей промышленности. "Надо посмотреть, что необходимо дополнительно сделать для более эффективного их роста с учетом майского указа президента, тех приоритетов, которые мы заложили в Основных направлениях деятельности правительства, - сказал он. - Нам надо обсудить работу по созданию условий для роста в базовых отраслях промышленности, развивать импортозамещение, внедрять инновации, наращивать долю высокотехнологичной продукции, привлекать частные инвестиции и активнее продвигать наши товары на внешние рынки".

Между тем

До 5 декабря по всей стране должна пройти инвентаризация унитарных предприятий, подлежащих ликвидации или реорганизации. Соответствующий срок для федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и госкомпаний, регионов и муниципалитетов установлен Дмитрием Медведевым.

Он также поручил министерству экономического развития, министерству финансов и Федеральной антимонопольной службе до 1 февраля подготовить и внести в правительство сводный план мероприятий по сокращению государственных и муниципальных предприятий с расчетами необходимых затрат.