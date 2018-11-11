Новости

Хэмилтон стал победителем Гран-при Бразилии 22:14
В ДНР завершились выборы 22:08
Гитариста Aerosmith Джо Перри увезли с концерта на "скорой" 21:58
В Хакасии после подсчета 99 процентов протоколов побеждает Коновалов 21:27
Вышел мрачный трейлер российского стимпанка "Эбигейл" 21:11
Вышел трейлер продолжения "Трех богатырей" 20:52
Комитет ОПЕК+ решил не выносить рекомендации другим странам по добыче 20:41
"Локомотив-Кубань" проиграл дома ЦСКА в Единой лиге 19:22
В Дагестане при взрыве газового оборудования пострадали два человека 18:42
Lada 4x4: Есть ли смысл покупать "Ниву" за 400 тысяч рублей 18:25
Хэмилтон извинился перед Сироткиным 18:09
Путину и Трампу удалось пообщаться в Елисейском дворце 18:04
Патрушев: Отношения РФ и США спустились на самый низкий уровень 18:03
"Краснодар" разгромил "Енисей" и вышел на второе место в РПЛ 17:55
Саудовская Аравия и Россия не нашли причин для сокращения нефтедобычи 17:49
Явка избирателей на выборах в ДНР перевалила за 70 процентов 17:40
Трамп проигнорировал Порошенко и не стал пожимать ему руку 17:28
Путин: Составление "черных списков" для СМИ - контрпродуктивно 17:08
Путин: Встреча с Трампом возможна на полях G20 16:53
Путин почтил память погибших в Первой мировой русских солдат и офицеров 16:30
МИД: Задержание журналиста из РФ станет предлогом для новых санкций США 15:56
В Подмосковье зарезали супругов-пенсионеров и их сына 15:48
В Крыму ответили на сравнение с жемчужиной 15:45
Избиратели проявили активность на голосовании в Хакасии 15:32
В Москве угроза взрыва объявлена на двух вокзалах 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Когда работающим пенсионерам не платят пенсии
Когда работающим пенсионерам не платят пенсии
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
11.11.2018 20:57
Рубрика: Власть

С учетом поправок

Новый бюджет подготовили ко второму чтению
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск №7716 (253)
Госдума планирует 14 ноября рассмотреть проект бюджета на следующие три года во втором чтении. К основному чтению профильный Комитет по бюджету и налогам получил более 660 поправок - в основном от кабмина. Одобренные комитетом поправки, в частности, касаются инвалидов и военных пенсионеров.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Как сообщил на заседании глава комитета Андрей Макаров, поправки правительства (всего их 462) стали результатом совместной работы кабмина с Госдумой и Совфедом.

В результате принятия поправок во втором чтении будет распределено 425,7 млрд рублей из зарезервированных средств на реализацию нацпроектов, пояснил парламентарий. По его словам, речь о распределении по конкретным объектам и мероприятиям. Это необходимо, "чтобы регионы, уже понимая, какие задачи перед ними стоят, могли формировать свои обязательства и принимать свои бюджеты". "Это, действительно, очень большой объем средств. В 2019 году эта сумма составляет 425,7 млрд рублей, в 2020 году - 437,1 млрд рублей, а в 2021 году - 687,8 млрд рублей", - указал глава комитета.

Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Правительство продолжит поддерживать сельское хозяйство

Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, в свою очередь, сообщила, что поправки кабмина разделены на семь смысловых блоков. Первый как раз касается распределения средств по нацпроектам. Второй блок связан с уточнением ассигнований с учетом замечаний Счетной палаты. В третьем разделе поправок идет речь о средствах, зарезервированных до принятия решений. В частности, правительство ждет окончательных данных по количеству граждан, получающих дополнительные госвыплаты. Следующий блок уточняет траты в связи с созданием министерства науки и высшего образования. Пятый - регулирует вопросы трансфертов между бюджетами регионов. Шестой блок распределяет средства между 2018 и 2021 годами, и седьмой - уточняет ассигнования в связи с изменением типов организаций.

В частности, одна из поправок правительства касается средств на увеличение пенсий военным пенсионерам. По поручению президента выплаты им с 1 октября 2019 года вырастут на 2 процента. А с учетом ежегодной индексации денежного довольствия военные пенсии в целом вырастут на 6,3 процента и составят 26 200 рублей.

К основному чтению законопроекта о бюджете поступило более 660 поправок

Комитет по бюджету рекомендовал к принятию не только правительственные, но и депутатские поправки. Так, речь идет о ежегодном выделении дополнительных 200 млн рублей общественным организациям инвалидов. "Это будет реальная поддержка организациям, которые уже многие годы каждый день оказывают помощь людям с ограниченными возможностями", - заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщив, что общая сумма средств с учетом этой поправки составит 1,7 млрд рублей в год.

Бюджетный комитет продолжит рассмотрение поправок к документу. В свою очередь, проект нового бюджета Пенсионного фонда уже получил рекомендацию комитета. На рассмотрение Госдумы документ также будет вынесен 14 ноября. Проект, в частности, предполагает, что страховая пенсия и фиксированная выплата к ней будут проиндексированы с 1 января 2019 года на 7,05%, с 2020 года - на 6,6%, с 2021 года - на 6,3%. В доходах фонда учтены денежные средства от реализации конфискованного имущества коррупционеров, объяснил глава ПФР Антон Дроздов. В расходной части, по его словам, учтены все решения, направленные на совершенствование пенсионного законодательства.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Казна Федеральный бюджет Законодательная власть Госдума
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Составление "черных списков" для СМИ - контрпродуктивно
СМИ: Евросоюз отверг ключевое предложение Мэй по Brexit
Новак сообщил о снижении нефтедобычи Россией в ноябре
Турция распространила аудиозапись убийства журналиста Хашкаджи
СМИ рассказали о военном заговоре в Германии