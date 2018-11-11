Госдума планирует 14 ноября рассмотреть проект бюджета на следующие три года во втором чтении. К основному чтению профильный Комитет по бюджету и налогам получил более 660 поправок - в основном от кабмина. Одобренные комитетом поправки, в частности, касаются инвалидов и военных пенсионеров.

Как сообщил на заседании глава комитета Андрей Макаров, поправки правительства (всего их 462) стали результатом совместной работы кабмина с Госдумой и Совфедом.

В результате принятия поправок во втором чтении будет распределено 425,7 млрд рублей из зарезервированных средств на реализацию нацпроектов, пояснил парламентарий. По его словам, речь о распределении по конкретным объектам и мероприятиям. Это необходимо, "чтобы регионы, уже понимая, какие задачи перед ними стоят, могли формировать свои обязательства и принимать свои бюджеты". "Это, действительно, очень большой объем средств. В 2019 году эта сумма составляет 425,7 млрд рублей, в 2020 году - 437,1 млрд рублей, а в 2021 году - 687,8 млрд рублей", - указал глава комитета.

Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, в свою очередь, сообщила, что поправки кабмина разделены на семь смысловых блоков. Первый как раз касается распределения средств по нацпроектам. Второй блок связан с уточнением ассигнований с учетом замечаний Счетной палаты. В третьем разделе поправок идет речь о средствах, зарезервированных до принятия решений. В частности, правительство ждет окончательных данных по количеству граждан, получающих дополнительные госвыплаты. Следующий блок уточняет траты в связи с созданием министерства науки и высшего образования. Пятый - регулирует вопросы трансфертов между бюджетами регионов. Шестой блок распределяет средства между 2018 и 2021 годами, и седьмой - уточняет ассигнования в связи с изменением типов организаций.

В частности, одна из поправок правительства касается средств на увеличение пенсий военным пенсионерам. По поручению президента выплаты им с 1 октября 2019 года вырастут на 2 процента. А с учетом ежегодной индексации денежного довольствия военные пенсии в целом вырастут на 6,3 процента и составят 26 200 рублей.

К основному чтению законопроекта о бюджете поступило более 660 поправок

Комитет по бюджету рекомендовал к принятию не только правительственные, но и депутатские поправки. Так, речь идет о ежегодном выделении дополнительных 200 млн рублей общественным организациям инвалидов. "Это будет реальная поддержка организациям, которые уже многие годы каждый день оказывают помощь людям с ограниченными возможностями", - заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщив, что общая сумма средств с учетом этой поправки составит 1,7 млрд рублей в год.

Бюджетный комитет продолжит рассмотрение поправок к документу. В свою очередь, проект нового бюджета Пенсионного фонда уже получил рекомендацию комитета. На рассмотрение Госдумы документ также будет вынесен 14 ноября. Проект, в частности, предполагает, что страховая пенсия и фиксированная выплата к ней будут проиндексированы с 1 января 2019 года на 7,05%, с 2020 года - на 6,6%, с 2021 года - на 6,3%. В доходах фонда учтены денежные средства от реализации конфискованного имущества коррупционеров, объяснил глава ПФР Антон Дроздов. В расходной части, по его словам, учтены все решения, направленные на совершенствование пенсионного законодательства.