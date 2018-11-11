В Париже собралось беспрецедентное количество мировых лидеров, а также руководство международных организаций. Место встречи было символичным - Триумфальная арка, где находится могила Неизвестного солдата - памятник воинам, погибшим на полях сражений в 1914-1918 годах. Лидерам не помешал и начавшийся перед церемонией дождь.
Владимир Путин прибыл к Триумфальной арке на новом отечественном лимузине Aurus - машина из проекта "Кортеж" была специально доставлена во французскую столицу. Прибыв на место, глава государства направился к другим лидерам, которые к тому моменту уже выстроились на трибунах в несколько рядов, готовясь занять свои места. Президент России подошел для приветствий к хозяину встречи Эмманюэлю Макрону, а также к стоявшим в первом ряду канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту США Дональду Трампу. Последнему он не только пожал руку, но и показал жест одобрения - большой палец вверх. А американский лидер похлопал коллегу по плечу.
Владимир Путин занял место в первом ряду рядом с французской президентской четой. После прибытия Путина с исполнения национального гимна Франции и началась церемония. Во время торжественного чествования памяти погибших в Первой мировой войне был зажжен Вечный огонь возле Триумфальной арки. После этого дети и подростки из разных стран зачитали воспоминания свидетелей - известных писателей, которые собственными глазами видели ужасы той войны.
Затем к собравшимся обратился Эмманюэль Макрон. Он отметил, что лидеры со всего мира собрались у "священной плиты - могилы нашего неизвестного солдата, этого анонимного воина, символа всех, кто умер за родину". Французский лидер назвал Первую мировую войну "безумием" и призвал думать о будущем. Именно дружба между народами побеждает воинственные пороки, подчеркнул Макрон. "Слова людей должны звучать громче, чем раскаты орудий, а дух примирения - побеждать соблазн цинизма", - призвал он.
"Франция знает, чем она обязана этим бойцам и всем бойцам, пришедшим со всего мира. Она преклоняется перед их величием. Франция чествует с уважением и скорбью павших представителей других наций, которых она когда-то победила", - отметил Макрон. Он выразил опасение в связи с возможностью возвращения сегодня "старых демонов". "Новые идеологии манипулируют религиями, есть угроза того, что история возобновит свой трагический курс", - добавил президент.
Церемония завершилась прохождением военных в форме времен Первой мировой войны.
У Владимира Путина был и собственный пункт программы - он возложил цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся во Франции во время Первой мировой войны. Этот монумент, который находится в историческом центре города, открывал сам Путин в июне 2011 года.
В торжественных мероприятиях вместе с российским лидером приняли участие ученики русской школы Бордо-Кодеран, а также дети и внуки членов Русского экспедиционного корпуса. "Я вас всех рад здесь видеть и хочу выразить надежду, что память о ваших родственниках и наших солдатах будет сохраняться и в России", - сказал Путин. Участники церемонии после краткого общения подарили президенту книгу "Патриотизм без границ".
Затем президент России отправился к другим лидерам на завтрак в Елисейский дворец. В соответствии с рассадкой Путин и Трамп должны были сесть рядом за одним столом. Как сообщил источник в делегации РФ, Елисейский дворец поменял рассадку лидеров за столом перед началом рабочего завтрак. В итоге президенты России и США сидели друг напротив друга и не имели возможности обстоятельно поговорить. Рядом с Путиным сидели глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Генсек ООН Антониу Гуттериш. С ними президент России смог пообщаться и обсудить, в частности, общеевропейские проблемы.
Еще до ланча - в разговоре с журналистами - президент РФ затронул одну из главных проблемных тем в отношениях России и США, заявив, что Москва готова к диалогу по Договору по ракетам малой и средней дальности. "Это же не мы выходим из Договора, это американцы планируют сделать, - напомнил глава государства в интервью французскому RT. - И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог". Владимир Путин сообщил, что рассчитывает именно на восстановление полномасштабного переговорного процесса по данной теме, в том числе на экспертном уровне.
Кроме того, президент в разговоре с журналистами положительно оценил идею создания общеевропейских вооруженных сил. Напомним, что с таким предложением ранее выступил Макрон. "Что касается альтернативных вооруженных сил, общеевропейских, это не новая идея. Сейчас президент Макрон ее реанимировал, - напомнил он. - Но мне об этом еще говорил один из прежних президентов Франции Жак Ширак. Но и до него были эти идеи". Российский лидер подчеркнул, что "это в целом процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира". "В этом смысле у нас перекликаются позиции с Францией", - заметил президент РФ.
Путин отметил, что "Европа - мощное экономическое образование, мощный экономический союз и в целом вполне естественно, что они хотят быть независимыми самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности".
Первая мировая: возвращение памяти и победы
Для Российской империи Первая мировая война закончилась 3 марта 1918 года, для остальных воюющих стран - через восемь месяцев, 11 ноября, в результате Компьенского перемирия. Германия вынуждена была подписать Версальский договор, составленный государствами-победителями на Парижской мирной конференции. Боевые потери русской армии за годы этой войные приблизились к миллиону человек. О судьбе одного из русских полков - Кексгольмского, прошедшего героический боевой путь и потерявшего в боях с неприятелем 80 процентов офицеров и 60 процентов нижних чинов, рассказывается в публикации ноябрьского номера исторического журнала "Родина".
Чем живет в эти дни Париж
Недельный марафон Эмманюэля Макрона по памятным местам, связанным с "Великой войной", завершился торжественной церемонией в Париже у Триумфальной арки. В эти дни во французской столице меры безопасности, и без того драконовские из-за террористической угрозы, а она, как здесь считают, по-прежнему велика, были усилены многократно. Как сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер, дополнительно отмобилизовано около 10 тысяч полицейских, жандармов, агентов национальных спецслужб. Небо над городом охраняют подразделения ПРО, привлечены группы по борьбе с беспилотниками. Вокруг всех объектов, задействованных юбилейными мероприятиями, созданы периметры безопасности, куда нет хода ни автомобилям, ни пешеходам.
В субботу таким оказался знаменитый музей Орсе, где Эмманюэль Макрон и его супруга Брижитт давали официальный ужин в честь иностранных гостей. Причем потчевали не только утонченными блюдами французской кухни, но и изысканной пищей для глаз: прежде, чем сесть за стол, им было предложено посетить знаковую выставку работ Пабло Пикассо, относящихся к его "голубому и розовому периодам".
Аналогичная картина наблюдалась и в воскресенье. Помимо Елисейских Полей на всей протяженности от Триумфальной арки до площади Согласия все прилегавшие к ним кварталы были блокированы силами правопорядка еще и потому, что накануне в ряде городов были арестованы несколько правых экстремистов, которые готовили покушение на Эмманюэля Макрона. По их планам атака должна была произойти в ходе его предъюбилейной поездки в город Шарлевиль-Мезьер, что на востоке Франции. Заговорщики хотели пронести на встречу с президентом керамический нож, "невидимый" для металлодетекторов охраны, и использовать его для нападения. Организатором покушения был признан 62-летний экс-бизнесмен.