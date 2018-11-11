Президент РФ Владимир Путин 11 ноября принял участие в мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Наряду с российским лидером масштабное событие собрало почти пятьдесят руководителей разных стран. Президент России побывал на торжественной церемонии в честь векового юбилея, а также возложил цветы к памятнику русским солдатам и офицерам, которые погибли и были похоронены во Франции.

В Париже собралось беспрецедентное количество мировых лидеров, а также руководство международных организаций. Место встречи было символичным - Триумфальная арка, где находится могила Неизвестного солдата - памятник воинам, погибшим на полях сражений в 1914-1918 годах. Лидерам не помешал и начавшийся перед церемонией дождь.

Владимир Путин прибыл к Триумфальной арке на новом отечественном лимузине Aurus - машина из проекта "Кортеж" была специально доставлена во французскую столицу. Прибыв на место, глава государства направился к другим лидерам, которые к тому моменту уже выстроились на трибунах в несколько рядов, готовясь занять свои места. Президент России подошел для приветствий к хозяину встречи Эмманюэлю Макрону, а также к стоявшим в первом ряду канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту США Дональду Трампу. Последнему он не только пожал руку, но и показал жест одобрения - большой палец вверх. А американский лидер похлопал коллегу по плечу.

Владимир Путин занял место в первом ряду рядом с французской президентской четой. После прибытия Путина с исполнения национального гимна Франции и началась церемония. Во время торжественного чествования памяти погибших в Первой мировой войне был зажжен Вечный огонь возле Триумфальной арки. После этого дети и подростки из разных стран зачитали воспоминания свидетелей - известных писателей, которые собственными глазами видели ужасы той войны.

Затем к собравшимся обратился Эмманюэль Макрон. Он отметил, что лидеры со всего мира собрались у "священной плиты - могилы нашего неизвестного солдата, этого анонимного воина, символа всех, кто умер за родину". Французский лидер назвал Первую мировую войну "безумием" и призвал думать о будущем. Именно дружба между народами побеждает воинственные пороки, подчеркнул Макрон. "Слова людей должны звучать громче, чем раскаты орудий, а дух примирения - побеждать соблазн цинизма", - призвал он.

"Франция знает, чем она обязана этим бойцам и всем бойцам, пришедшим со всего мира. Она преклоняется перед их величием. Франция чествует с уважением и скорбью павших представителей других наций, которых она когда-то победила", - отметил Макрон. Он выразил опасение в связи с возможностью возвращения сегодня "старых демонов". "Новые идеологии манипулируют религиями, есть угроза того, что история возобновит свой трагический курс", - добавил президент.

Церемония завершилась прохождением военных в форме времен Первой мировой войны.

У Владимира Путина был и собственный пункт программы - он возложил цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся во Франции во время Первой мировой войны. Этот монумент, который находится в историческом центре города, открывал сам Путин в июне 2011 года.

В торжественных мероприятиях вместе с российским лидером приняли участие ученики русской школы Бордо-Кодеран, а также дети и внуки членов Русского экспедиционного корпуса. "Я вас всех рад здесь видеть и хочу выразить надежду, что память о ваших родственниках и наших солдатах будет сохраняться и в России", - сказал Путин. Участники церемонии после краткого общения подарили президенту книгу "Патриотизм без границ".

Затем президент России отправился к другим лидерам на завтрак в Елисейский дворец. В соответствии с рассадкой Путин и Трамп должны были сесть рядом за одним столом. Как сообщил источник в делегации РФ, Елисейский дворец поменял рассадку лидеров за столом перед началом рабочего завтрак. В итоге президенты России и США сидели друг напротив друга и не имели возможности обстоятельно поговорить. Рядом с Путиным сидели глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Генсек ООН Антониу Гуттериш. С ними президент России смог пообщаться и обсудить, в частности, общеевропейские проблемы.

Вместе с российским лидером в мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, приняли участие около пятидесяти глав государств

Еще до ланча - в разговоре с журналистами - президент РФ затронул одну из главных проблемных тем в отношениях России и США, заявив, что Москва готова к диалогу по Договору по ракетам малой и средней дальности. "Это же не мы выходим из Договора, это американцы планируют сделать, - напомнил глава государства в интервью французскому RT. - И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог". Владимир Путин сообщил, что рассчитывает именно на восстановление полномасштабного переговорного процесса по данной теме, в том числе на экспертном уровне.

Кроме того, президент в разговоре с журналистами положительно оценил идею создания общеевропейских вооруженных сил. Напомним, что с таким предложением ранее выступил Макрон. "Что касается альтернативных вооруженных сил, общеевропейских, это не новая идея. Сейчас президент Макрон ее реанимировал, - напомнил он. - Но мне об этом еще говорил один из прежних президентов Франции Жак Ширак. Но и до него были эти идеи". Российский лидер подчеркнул, что "это в целом процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира". "В этом смысле у нас перекликаются позиции с Францией", - заметил президент РФ.

Путин отметил, что "Европа - мощное экономическое образование, мощный экономический союз и в целом вполне естественно, что они хотят быть независимыми самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности".

История

Первая мировая: возвращение памяти и победы

Участники Парижской мирной конференции на ступеньках Версальского дворца. Париж. Март - апрель 1919 г. Фото: Фотоателье "Л.Бофер". ОП.1 №6632, СН.5

Для Российской империи Первая мировая война закончилась 3 марта 1918 года, для остальных воюющих стран - через восемь месяцев, 11 ноября, в результате Компьенского перемирия. Германия вынуждена была подписать Версальский договор, составленный государствами-победителями на Парижской мирной конференции. Боевые потери русской армии за годы этой войные приблизились к миллиону человек. О судьбе одного из русских полков - Кексгольмского, прошедшего героический боевой путь и потерявшего в боях с неприятелем 80 процентов офицеров и 60 процентов нижних чинов, рассказывается в публикации ноябрьского номера исторического журнала "Родина".