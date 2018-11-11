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Рубрика: Власть

Путин в Париже оценил идею общеевропейской армии

Текст: Татьяна Замахина (Париж)
Президент РФ Владимир Путин принял участие в мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Наряду с российским лидером масштабное событие собрало порядка пятидесяти руководителей разных стран. Владимир Путин побывал на торжественной церемонии в честь векового юбилея, а также возложил цветы к памятнику русским солдатам и офицерам, которые погибли и были похоронены во Франции. Высказался российский лидер и по актуальным вопросам современности - в частности, положительно оценил идею создания общеевропейских вооруженных сил.

Россия, напомним, была одним из основных участников Первой мировой и внесла решающий вклад в победу. На французской земле героически воевал Русский экспедиционный корпус. Так что президент РФ ожидаемо откликнулся на приглашение своего французского коллеги Эммануэля Макрона посетить юбилейные мероприятия.

В Париже собралось беспрецедентное количество мировых лидеров, а также руководство международных организаций. Место встречи было символичным - Триумфальная арка, где находится могила Неизвестного солдата - памятник воинам, погибшим на полях сражений в 1914-1918 годах. Лидерам не помешал и начавшийся перед церемонией дождь, тем более что около арки специально был установлен специальный тент.

Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE
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Владимир Путин прибыл к Триумфальной арке на новом отечественном лимузине Aurus - машина из проекта "Кортеж" специально была доставлена во французскую столицу. Прибыв на место, глава государства направился к другим лидерам, которые к тому моменту уже выстроились на трибунах в несколько рядов, готовясь занять свои места. Президент РФ подошел для приветствий к хозяину встречи Эммануэлю Макрону, а также к стоявшим в первом ряду канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту США Дональду Трампу. Последнему он не только пожал руку, но и показал жест одобрения - большой палец вверх. А американский лидер похлопал коллегу по плечу.

Владимир Путин занял место в первом ряду рядом с французской президентской четой. После прибытия Путина сразу началась церемония.

Кстати, на мероприятии присутствовал и лидер Украины Петр Порошенко - ему досталось место на одном из задних рядов.

Мероприятие началось сразу после прибытия Путина - с исполнения национального гимна Франции и классической музыки. Во время торжественного чествования памяти погибших в Первой мировой войне был зажжен Вечный огонь возле Триумфальной арки. После этого дети и подростки из разных стран зачитали воспоминания свидетелей - известных писателей, которые собственными глазами видели ужасы той войны.

Затем к собравшимся обратился хозяин встречи Эммануэль Макрон. Он отметил, что лидеры со всего мира собрались у "священной плиты - могилы нашего неизвестного солдата, этого анонимного воина, символа всех, кто умер за родину". Французский лидер назвал Первую мировую войну "безумием" и призвал думать о будущем. Именно дружба между народами побеждает воинственные пороки, подчеркнул Макрон. "Слова людей должны звучать громче, чем раскаты орудий, а дух примирения - побеждать соблазн цинизма", - призвал он к миру.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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"Франция знает, чем она обязана этим бойцам и всем бойцам, пришедшим со всего мира. Она преклоняется перед их величием. Франция чествует с уважением и скорбью павших представителей других наций, которых она когда-то победила", - отметил президент.

Он выразил опасение в связи с возможностью возвращения сегодня "старых демонов". "Новые идеологии манипулируют религиями, есть угроза того, что история возобновит свой трагический курс", - предостерег Макрон. По его словам, руководство всех стран должно подтвердить перед лицом своих народов свою огромную ответственность и передать детям мир.

Церемония завершилась прохождением военных в форме времен Первой мировой войны.

У Владимира Путина был и собственный пункт программы - он возложил цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся во Франции во время Первой мировой войны. Этот монумент, который находится в историческом центре города, открывал сам Путин в июне 2011 года.

В торжественных мероприятиях вместе с российским лидером приняли участие ученики русской школы Бордо-Кодеран, а также дети и внуки членов русского экспедиционного корпуса. "Я вас всех рад здесь видеть и хочу выразить надежду, что память о ваших родственниках и наших солдатах будет сохраняться и в России", - сказал Путин. Участники церемонии после краткого общения подарили президенту книгу "Патриотизм без границ".

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Затем президент РФ отправился к другим лидерам на обед в Елисейский дворец. В соответствии с рассадкой Путин и Трамп должны были сесть рядом за одним столом. Правда, как сообщил источник в делегации РФ, Елисейский дворец поменял рассадку лидеров за столом перед началом рабочего завтрака. В итоге президенты России и США сидели друг напротив друга и не имели возможности обстоятельно поговорить. Рядом с Путиным сидели глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и генсек ООН Антониу Гуттериш. С ними президент России смог пообщаться и обсудить, в частности, общеевропейские проблемы.

Владимир Путин после церемонии поделился со СМИ расчетом, что пообщается с американским коллегой в ходе ланча. В свою очередь, Трамп сообщил журналистам о том же. В любом случае, лидеры рассчитывали провести в Париже краткую встречу, а уже обстоятельнее пообщаться на саммите "двадцатки" в Аргентине.

Еще до ланча - в разговоре с журналистами - президент РФ затронул одну из главных проблемных тем в отношениях двух стран, заявив, что Россия готова к диалогу по Договору по ракетам малой и средней дальности. "Это же не мы выходим из Договора, это американцы планируют сделать, - напомнил глава государства в интервью RT. - И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог". Владимир Путин сообщил, что рассчитывает именно на восстановление полномасштабного переговорного процесса по данной теме, в том числе на экспертном уровне. Отвечая на другой вопрос, президент РФ заявил, что Москва спокойно относится к учениям, проводимым НАТО у ее границ, хотя сама так не поступает.

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Кроме того, президент в разговоре с журналистами положительно оценил идею создания общеевропейских вооруженных сил. Напомним, что с таким предложением ранее выступил Макрон.

"Что касается альтернативных Вооруженных сил, общеевропейских, это не новая идея. Сейчас президент Макрон ее реанимировал, - напомнил он. - Но мне об этом еще говорил один из прежних президентов Франции Жак Ширак. Но и до него были эти идеи". Российский лидер подчеркнул, что "это в целом процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира". "В этом смысле у нас перекликаются позиции с Францией", - сказал президент РФ. Путин отметил, что "Европа - мощное экономическое образование, мощный экономический союз и в целом вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности". Во второй половине дня мировые лидеры получат возможность поговорить о прошлом, настоящем и будущем на Форуме мира, который был инициирован президентом Франции для того, чтобы "стать ответом на рост напряженности в современном мире".

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