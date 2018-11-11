Путину и Трампу удалось пообщаться в Елисейском дворце

Президент России Владимир Путин заявил, что им с американским коллегой Дональдом Трампом удалось переговорить во время рабочего завтрака в Елисейском дворце в Париже.

Как сообщает ТАСС, на соответствующий вопрос журналиста российский лидер ответил утвердительно. Как добавляет РИА Новости, он оценил этот разговор как "хороший". Ранее стало известно, что более обстоятельная беседа главы РФ с Дональдом Трампом может состояться на полях саммита G20, который пройдет в Аргентине.

Напомним, мировые лидеры приехали в Париж на мероприятия, посвященные столетию со дня окончания Первой мировой войны.