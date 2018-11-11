Первый регион в России полностью перешел с аналогового на цифровое телевизионное вещание 20 федеральных каналов. Пионером стала Тверская область.

До конца года каналы второго мультиплекса в цифровом формате начнут свое вещание по всей территории России, заявил на торжественной церемонии в Твери глава минкомсвязи Константин Носков. "Мы начинаем развертывать в полной мере проект на всю страну, - сказал он. - Девять лет назад 25 процентов жителей имели возможность смотреть один или два телеканала, больше 40 процентов - только четыре канала". Теперь у них появилась возможность смотреть 20 цифровых телеканалов. На этой неделе правительство планирует рассмотреть формат и сроки перехода с аналогового на цифровое вещание, сказал замглавы минкомсвязи Алексей Волин. "Мы можем заверить людей в том, что будет принято комфортное для граждан решение", - пообещал он.

Подготовка к этому шла почти десяти лет. С 2009 года формировалась сеть цифрового вещания, сначала в стандарте DVB-Т, с 2011 года в более современном стандарте DVB-Т2, который позволяет добиться изображения лучшего качества и имеет более широкую (на 10-15 процентов по сравнению с DVB-Т) зону уверенного приема, рассказал директор филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) в Твери Павел Антипов.

Подготовиться к переходу на цифровое вещание должны и управляющие компании: им следует установить на обслуживаемые ими дома дециметровые антенны

В Тверской области построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, до запуска цифрового вещания там было 22 точки аналогового вещания. Они обеспечивали прием телесигнала на 87 процентах территории области, но вот качество сигнала было разное, от двух до пяти баллов. В небольших населенных пунктах стояли передатчики аналогового вещания, которые передавали сигнал только четырех каналов. Теперь в деревне можно смотреть те же 20 программ в прекрасном качестве, что и в Твери, отметил Антипов.

С запуском сети цифрового вещания второго мультиплекса зрители должны бесплатно получить набор телеканалов высокого качества: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург - 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс), "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ", "ТВ3" (второй мультиплекс). Вещание первого пакета в цифровом формате уже осуществляется более пяти лет, второй, как и первый, распространяется бесплатно. Аналоговое вещание большей части этих каналов и так присутствует в эфире крупных городов, в следующем году Россия полностью перейдет на цифровое вещание этих 20 каналов.

Причем 90 процентов инвестиций в развитие первого и второго мультиплекса пошли на обеспечение цифровым сигналом 40 процентов населения. Это те самые люди, которые могли смотреть не более четырех каналов, сказал руководитель РТРС Андрей Романченко.

"Готовность к переходу полностью на цифровое вещание у субъектов РФ разная, учитывая это, переход будет поэтапным. Безусловно, будет уделено внимание поддержке малообеспеченных слоев населения, - сказал Носков. - Мы проводили несколько исследований и выяснили, что парк телевизоров очень сильно поменялся. Масштабных проблем не ожидаем".

В преддверии перехода на "цифру" важно помнить, что если рядом с логотипом телеканала у вас на экране есть знак "А" (аналоговое вещание), то тогда придется либо покупать приставку (не требует абонентской платы), либо новый телевизор, поддерживающий стандарт DVB-Т2. Управляющим компаниям надо проверить, какие коллективные антенны установлены на обслуживаемых ими домах - для приема цифрового сигнала нужна дециметровая антенна, так как меняются частоты вещания. Губернатор Тверской области Игорь Руденя обратился в правительство с предложением закрепить в законодательстве обязанность застройщика сдавать новые дома с системой коллективного приема цифрового эфирного вещания. Помимо коллективной цифровой антенны есть и другой вариант: комнатная цифровая антенна или индивидуальная дециметровая антенна для частного дома, в данном случае не нужно платить абонентскую ежемесячную плату. В отдаленные регионы цифровые приставки будет доставлять "Почта России", это оборудование она включила в свой каталог "Почтамаркет", сказал Алексей Волин. Учитывая, что отделения почты есть буквально везде, то проблем с доступностью приставок быть не должно.

"Разовый платеж для населения - в среднем 1,5 тысячи рублей за приставку и квартирную антенну", - сказал Антипов. В Тверской области планируется шести тысячам человек, чей доход не превышает прожиточный минимум в 1,5 раза, компенсировать затраты на приобретение цифровой приставки, в областном бюджете на эти цели предусмотрены шесть миллионов рублей. Если потребность в такой поддержке окажется выше, будут выделены дополнительные средства из регионального бюджета, уверяют региональные власти. Также в Тверской области около 900 волонтеров помогут жителям подключить и настроить оборудование для приема цифрового телевидения.

1,5 тысячи рублей потребуется на покупку оборудования для приема цифрового вещания тем, у кого его еще нет

В аналоге продолжат вещать региональные каналы, которые не попали в число 20 каналов первого и второго мультиплекса. Таких в Тверской области всего два.

Дальше в России намерены развивать стандарты вещания высокой четкости - 4К, 8К. Но сверхвысокое разрешение предполагает больший объем передачи данных. Если в одном передатчике DVB-Т2 "уместить" 20 каналов, то в передатчик 4К или 8К можно вложить не более трех программ, чтобы получить очень высокое качество. Но это уже вопрос развития третьего мультиплекса, отметил Антипов.