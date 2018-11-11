В Лейпциге закончила работу Европейская выставка по реставрации, сохранению памятников и санации исторических строений Denkmal 2018.

Ее завершающим аккордом стало подведение итогов первого соревнования учащихся колледжей - будущих реставраторов Москвы, Санкт-Петербурга и Лейпцига, которые состязались в работе с камнем, деревом и художественной лепке. За их соперничеством следили буквально все посетители выставки. "Грязная работа, но девушки - красавицы", - комментировали они, наблюдая за молодыми москвичками Валерией Акимочкиной и Олесей Суховой, которые восстанавливали из гипса декор окон старинного особняка. Мастер-наставник девушек Нина Гришина расстраивалась: "Трудное задание. Девочки - третьекурсницы, уже заканчивают учебу, а на стройку выйдут только в январе, практики у них никакой. Посмотрите, как работают мальчики из Лейпцига. Потрясающе! Вот что значит связь с производством с первых дней!"

И все-таки полностью выполнить поставленное задание в этой номинации не смогла ни одна из трех команд, хотя разница на финише соревнования оказалась налицо: окно москвичек украшали лишь две тяги и половина подоконника, у питерцев подоконник вообще свалился. Парни из Лейпцига сделали все детали, но времени закрепить их тоже не хватило. И тем не менее, по мнению главы Лейпцигской ремесленной палаты Клауса Грена, все ребята достойно представляли свою страну. "Победили все", - согласился и замруководителя департамента культурного наследия Москвы Леонид Кондрашов.

Всех 18 участников соревнования наградили дипломами, а тех, кто завоевал первые места, - кубками. Их получили двое москвичей, студенты Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга N 26 из Москвы. Дарья Пак лучше всех показала кладку из натурального и искусственного камня, а Денис Насрединов - будущий мастер по дереву - так отреставрировал раму картины, что она оказалась лучше образца. Самое же высокое мастерство художественной лепки показали Никлас Бенар и Еббин Бастьян из Лейпцига.

Восстановление и сохранение культурного наследия очень важны для всех трех городов. Лейпцигу уже более тысячи лет, Москве - 871, а Санкт-Петербургу 315. Они нуждаются в квалифицированных специалистах, способных вернуть историческим зданиям первоначальный облик.

Но в образовании будущих реставраторов есть проблемы, о которых много говорили на московском стенде представители старшего поколения. Большинство из них сошлись во мнении, что россиянам действительно больше всего не хватает практики. Тем больший интерес у них вызывает опыт профподготовки Германии, где ею занимаются не только образовательные учреждения, но и компании, в которых предстоит работать будущим мастерам, а также Ремесленная палата Лейпцига. Предприятия платят студентам зарплату - примерно тысячу евро в месяц, а не государство стипендию, как у нас. Треть своего учебного времени ребята тратят на участие в выполнении заказов своей компании. Еще треть занимаются в межпроизводственных мастерских, где есть оборудование, которого нет на их производстве, и лишь треть - на лекции.

- Невозможно стать настоящим мастером, сидя только у экрана компьютера или в YouTube, - говорил вице-президент Ремесленной палаты Лейпцига Франц Толлер. - Человек должен своими руками почувствовать все разнообразие материалов, научиться делать кладку на века. Отличие нашей дуальной системы образования, которая идет со Средних веков, в том и состоит, что теория сочетается с практикой буквально с первого дня учебы. После трех лет обучения выпускники могут успешно работать и зарабатывать на достойную жизнь, безработицы у молодежи почти нет. Но реставратор - очень сложная профессия, поэтому те, кто хочет основать свое дело, учатся еще два года.

Выпускники колледжей Москвы и Петербурга выходят за эти же три года готовыми специалистами. Но устроиться на работу зачастую не могут, так как им необходимо пройти аттестацию, позволяющую заниматься реставрацией объектов исторического наследия, что практически невозможно.

Россияне понимают: механически перенести немецкую систему на российскую землю невозможно. "Сейчас у нас в стране идет разработка стандартов качества в реставрационной отрасли, на базе которых будут разработаны и стандарты образования реставраторов", - рассказал Дмитрий Тузов, представитель московского Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга N 26. "Но главная проблема у нас - в экономике, - позже скажет он "РГ". - В России нет предприятий, работающих на долгосрочной основе. Большинство реставрационных фирм заключают кратковременные договоры на выполнение работ. Как они могут гарантировать трудоустройство и материальную поддержку будущих мастеров, если зачастую не знают, что завтра ждет их самих?"

Радует одно: государство все активнее занимается восстановлением городов и памятников истории и культуры по всей стране. Это вселяет надежду, считает Тузов, что ситуация будет меняться к лучшему, так как без молодых кадров, дефицит которых идет с 90-х годов прошлого века, решать эту задачу невозможно.