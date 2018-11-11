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11.11.2018 13:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве из банкомата вытащили 8 миллионов рублей

Текст: Сергей Бабкин

На юге Москвы воры "выпотрошили" банкомат крупной кредитной организации.

В Самаре завели дело о нападении на экс-главу управления Росимущества

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, инцидент произошел в доме 42/1 на проспекте Андропова около 21:43. По данным открытых источников, здесь находится автомат "Райффайзенбанка". Преступникам удалось вскрыть банкомат и украсть кассеты с деньгами - более 8,3 миллиона рублей. Согласно предварительным сведениям, сигнализация сработала, но грабителям удалось управиться всего за две минуты.

Возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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