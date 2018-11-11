В Москве из банкомата вытащили 8 миллионов рублей

На юге Москвы воры "выпотрошили" банкомат крупной кредитной организации.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, инцидент произошел в доме 42/1 на проспекте Андропова около 21:43. По данным открытых источников, здесь находится автомат "Райффайзенбанка". Преступникам удалось вскрыть банкомат и украсть кассеты с деньгами - более 8,3 миллиона рублей. Согласно предварительным сведениям, сигнализация сработала, но грабителям удалось управиться всего за две минуты.

Возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников.