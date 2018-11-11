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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Кто поедет в Кедайняй

Женская сборная России готовится к заключительным матчам квалификации Евро-2019 против Литвы и Венгрии
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7716 (253)
Женская сборная России на базе в подмосковном Новогорске начала подготовку к двум заключительным матчам квалификационного цикла чемпионата Европы-2019.
Капитан нашей команды Евгения Белякова в отборочном цикле набирает в среднем по 8 очков за игру. Фото: РИА Новости Капитан нашей команды Евгения Белякова в отборочном цикле набирает в среднем по 8 очков за игру. Фото: РИА Новости
Капитан нашей команды Евгения Белякова в отборочном цикле набирает в среднем по 8 очков за игру. Фото: РИА Новости

Наши девушки 17 ноября в городе Кедайняй проведут гостевую встречу с Литвой, а 21 ноября на площадке дворца игровых видов спорта "Уралочка" в Екатеринбурге примут Венгрию.

Главный тренер нашей национальной команды немецкий специалист Олаф Ланге вызвал на сбор 16 баскетболисток. Это разыгрывающие и атакующие защитники Елена Беглова, Евгения Белякова, Виктория Завьялова (все - УГМК, Екатеринбург), Наталья Жедик, Ксения Левченко (обе - "Динамо", Курск), Екатерина Федоренкова ("Надежда", Оренбург); форварды Анна Лешковцева (МБА, Москва), Анастасия Логунова ("Динамо" К), Раиса Мусина (УГМК), Анастасия Шилова ("Надежда"); центровые Мария Вадеева, Наталья Виеру (обе - УГМК), Жосселина Майга, Ксения Тихоненко (обе - "Надежда"), Наталья Анойкина ("Динамо" К), Елизавета Шабанова ("Инвента", Курск).

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Правда, полноценная работа в Новогорске начнется в лучшем случае только в понедельник. 11 ноября в столице МБА и УГМК играли друг с другом за право выступить в "Финале четырех" Кубка страны, проводимого под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). В этом противостоянии были задействованы семеро кандидатов в сборную.

- Нас ждут два сложных матча, на сборе предстоит серьезная работа, - сказал наставник россиянок Олаф Ланге. - Ранее наша команда весьма плодотворно провела августовский сбор, и он поможет нам сейчас быстрее восстановить игровые связи. К тому же официальное "окно" сборных стартует как раз в понедельник, и любая возможность потренироваться чуть раньше - это бонус. Надеюсь, что команда быстро достигнет того уровня, который показывала в феврале в гостевом матче с Венгрией и на летнем турнире в Латвии, а затем пойдет выше.

В нашей отборочной группе "С" текущее положение команд такое: Россия - 4 победы-0 поражений, Венгрия - 3-1, Литва - 1-3, Албания - 0-4.

Причем девушки из Прибалтики и совсем уж слабые албанки потеряли все шансы на выход в финальный турнир чемпионата Европы, который состоится в Сербии и Латвии. Путевки туда получат победители всех восьми групп плюс еще шесть участников, занявших вторые места в квартетах с лучшими дополнительными показателями.

Даже если Россия вдруг окажется в турнирной таблице ниже Венгрии, беспокоиться совершенно не о чем. Подопечным Ланге повезло, что они попали в одну четверку с Албанией. Эта команда была дважды обыграна с умопомрачительной разницей в счете - "плюс 85" (122:37) в гостях и "плюс 113" (148:35) на домашней площадке в пермском дворце спорта "Молот". У России сейчас суммарная разница в группе "плюс 207", а у Швеции, занимающей седьмую строчку в рейтинге вторых мест с показателем 3 победы-1 поражение, разница равна "плюс 29".

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Если говорить о ближайшем предстоящем сопернике, то матч в Москве против Литвы получился сложным и был выигран на последних секундах встречи - 64:62.

Главной особенностью нынешней сборной Литвы является то весьма удивительное обстоятельство, что главный тренер команды 35-летний Мантас Серниус - бывший профессиональный... футболист. Пусть его карьера и оказалась недолгой, но все же Серниус успел стать бронзовым призером чемпионата литовской лиги в составе "Атлантаса" из Клайпеды и неплохо справлялся с обязанностями форварда, забивая важные мячи. Ну а с 2008 года Мантас переквалифицировался в баскетбольные тренеры.

Напомним, что женская сборная Литвы сенсационно стала чемпионом Европы 21 год назад. Одна из обладательниц "золота" того континентального первенства Юргита Стреймиките сейчас работает ближайшим помощником Серниуса.

Немного о том, где придется играть россиянкам в эту субботу. Кедайняй - уютный тихий городок в 55 км от Каунаса и в 140 км от столицы страны Вильнюса. Население - около 24 тысяч. В Кедайняе базируется мужская команда литовской профессиональной лиги "Невежис".

113 очков выиграла сборная России у Албании в квалификации Евро-2019 - 148:35 на арене в Перми. Это рекорд нашей женской национальной команды

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