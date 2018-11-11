Два маленьких села на западном побережье Сахалина остались на зиму без дров. Местные жители принялись разбирать пустующие строения - наступают холода, а в Танги и Хоэ печи топить нечем, у многих закончились прошлогодние запасы. Тревогу забил региональный информационный портал.

Островитяне привыкли готовиться к холодам загодя. Сахалинская погода непредсказуема, иногда и летом так повеет холодом с Татарского пролива, что приходится разжигать печки, а в ноябре дрова расходуют уже по зимней норме.

Однако получилось так, что в этом году топливо не завезли и купить его сейчас просто негде. Как же так, ведь Александровск-Сахалинский район острова - лесной?

В районной администрации корреспонденту "Российской газеты" объяснили, что "с середины прошлого года заготовка и поставка дров населению сел Танги и Хоэ с лесных участков, находящихся в непосредственной близости от населенных пунктов, стала невозможна". Просто единственный арендатор лесосечного фонда - крупная лесопромышленная компания - прекратил деятельность, а другие там работать не вправе.

И выход из ситуации вроде был найден - топливо должно было поступать из соседнего Тымовского района, а затраты на доставку дров в села Танги и Хоэ решили субсидировать. Однако первый аукцион так и не состоялся - желающих заниматься заготовкой и поставкой дров сельскому населению просто не нашлось.

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области объявило повторный аукцион на выкуп права заключения договора купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины на участках Хоэнского лесничества. Но торги должны пройти лишь в конце ноября.

По данным районных властей, уже появился один претендент, и эта организация завозит технику и устанавливает оборудование для распиловки в селе Хоэ. На это вся надежда.

В муниципалитете уточнили, что в Танги аварийный заброшенный деревянный дом в настоящее время разбирает семья местных жителей с разрешения сельской администрации. А в Хоэ такое же ветхое строение сносят сами чиновники "в целях ликвидации пожароопасного объекта, создающего угрозу жизни, здоровью граждан".

В Хоэ в настоящее время чуть больше ста частных жилых построек, в Танги - меньше 50. Местные жители говорят, что в двух селах уже раскатали "по бревнышку" не один дом. Подобная ситуация уже была - осенью 2011 года. Тогда в печки бросали доски от заборов, деревянных тротуаров, заброшенных строений. Только бывалые люди говорят, что этими "дровами" дом не обогреешь.