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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Проверили курорты

Генеральная прокуратура выявила массовые нарушения прав инвесторов
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7716 (253)
В настоящее время прокуроры ориентированы жестко пресекать малейшие нарушения прав инвесторов, добиваться их фактического устранения и привлечения нерадивых чиновников к ответственности, вплоть до уголовной. Об этом заявил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за соблюдением прав предпринимателей Алексей Пухов во время трансляции видеоканала надзорного ведомства "Эфир".

По его словам, в поле зрения прокуроров попали прежде всего регионы с неблагоприятным инвестиционным климатом, рейтинг которых формируется Агентством стратегических инициатив. Например, именно результаты рейтинга повлияли на отправку в Бурятии комиссии из центрального аппарата Генпрокуратуры, которая проверила особую экономическую зону туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань".

В поле зрения прокуроров попали прежде всего регионы с неблагоприятным инвестиционным климатом

Как сообщила начальник пресс-службы надзорного ведомства Татьяна Захарова, согласно перспективному плану развития, к 2017 году в этой экономической зоне должно быть привлечено инвестиций на 6 млрд 254 млн рублей и создано 19 810 рабочих мест. Планировалось, что этот байкальский курорт сможет принимать более полумиллиона туристов в год. В итоге объем инвестиций составил всего 157 млн рублей, или 2,5 процента от запланированного. При этом реальных рабочих мест было создано только 17. Всего же из 12 субъектов предпринимательства - резидентов "Байкальской гавани" обязательства по соглашениям исполняются только двумя резидентами.

Кроме того, прокурорами выявлен ряд нарушений законодательства в деятельности министерства туризма Республики Бурятия. Так управляющая компания "Байкальской гавани" заключала договоры о просветительской работе с туристами по истории культового зодчества бурят, которые имели признаки притворных сделок. Настоящей же целью этих договоров, по данным прокуратуры, было предоставление земельного участка "Турка", который входит в "Байкальскую гавань", под размещение временных сооружений коммерсантов, не являющихся резидентами особой экономической зоны.

Фото: Виктор Васенин
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Как отметили в надзорном ведомстве, по всем этим фактам были приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Виновные должностные лица привлечены к ответственности.

Другой регион, который привлек внимание Генеральной прокуратуры РФ, стал Ставропольский край. На территории края расположены Кавказские Минеральные Воды - курорт с мировой известностью, "лакомый кусок" для инвестиций. Однако, по данным прокуратуры, местные органы власти в Пятигорске, Ессентуках фактически "тормозили" строительство коммерческих объектов, допуская волокиту при выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Аналогичные нарушения допускались корпорацией развития Ставропольского края, которая также наделена статусом сетевой компании. Благоприятные условия для реализации бизнес-проектов им не были созданы, зато руководство корпорации выписало себе миллионные премии за достигнутые только на бумаге "результаты работы". Более того, при разработке Инвестиционного интернет-портала первый замминистра экономразвития региона, нарушив законодательство о конкуренции, заключил контракт с корпорацией, десятикратно завысив цену этих работ.

Власть Работа власти Регионы Правительство Генпрокуратура ДФО Бурятия
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