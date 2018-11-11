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11.11.2018 12:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Илона Маска пригласили в Якутию

Текст: Ольга Воскресенская

Новаторы из Якутска пригласили Илона Маска посетить самую холодную точку планеты - Полюс Холода - и лично прочувствовать минус 70 градусов. В видеообращении к идейному вдохновителю компании Tesla якутяне предложили протестировать электрокары Tesla в условиях низких температур, а также рассмотреть возможность организации на территории республики международного испытательного полигона марсианской экспедиции SpaceХ. Эксперты считают, что испытанные в Якутии технологии, будут работать и на Марсе.

Фото: Вечерний Ургант/ youtube.com
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- Якутия - настоящий космос. Дело не только в холоде и экстремальных температурных амплитудах, Илона Маска могут заинтересовать разработки якутских ученых в области морозостойких материалов, в частности, методах соответствия частиц сверхвысокомолекулярного полиэтилена с наночастицами. Кроме того, территория Оймякона по определенным характеристикам оптимальна для строительства космодрома, - считает директор Арктического инновационного центра СВФУ Дмитрий Попов.

Якутянам есть что показать Илону Маску. В регионе уровень аэрокосмического образования  школьников считается одним из лучших в России. В прошлом году в Якутске открыт единственный за Уралом космокванториум при детском технопарке "Кванториум". Якутские школьники выступают авторами лучших школьных проектов по космонавтике, ведут сборку и запуск программируемых нано-спутников - аналогов космических  аппаратов. Свою миссию техническая интеллигенция  Якутии видит в подготовке первого якутского космонавта.

Фото: depositphotos.com
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Отдельным пунктом в  рограмме приезда Илона Маска в Якутию будет личная встреча с молодым био-инженером Айыысханом Алексеевым, который вступил в заочный спор с долларовым миллиардером, уверяя, что шансов у искусственного интеллекта выйти из-под контроля человека нет.

Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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