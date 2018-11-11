Приморский силач Иван Савкин установил сразу два рекорда

В селе Владимиро-Александровское Партизанского района Приморья Иван Савкин с первой попытки отбуксировал длинномер-лесовоз, общей массой 45 тонн, что на семь тонн больше мирового рекорда.

Этого "Человеку-горе", так называют Савкина, оказалось мало. Отдохнув 15 минут, Иван настроился на новое достижение - к длинномеру прицепили 19 тонный лесовоз КамАЗ.

При оглушительной поддержке местных жителей и гостей села силач сдвинул на метр 64-тонный автопоезд из двух лесовозов.

Организовали выступление силача администрация района и общественная организация "Боевое Братство".