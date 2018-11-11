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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Паркуйтесь на здоровье

В Татарстане хотят запретить платные парковки возле школ и больниц
Текст: Сергей Тарасов ("Российская газета", Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск №7716 (253)
Автомобильные стоянки возле социальных учреждений не должны быть платными. В этом уверены депутаты Госсовета Татарстана, которые готовят соответствующий законопроект.
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
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Основные принципы этого законопроекта - запрет на размещение платных парковок возле детсадов, школ, больниц, на территориях, прилегающих к зданиям органов власти, организаций по оказанию населению государственных и муниципальных услуг, а также на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов. В документе прописано, что муниципальными парковками бесплатно можно будет пользоваться в рабочие и субботние дни с 21.00 до 7.00, в воскресные и праздничные дни. В Казани сейчас работают 156 муниципальных парковок на 3513 мест и везде этот принцип уже соблюдается. В случае принятия законопроекта подобные условия будут обязательны для всех городов республики.

По мнению автоюриста Андрея Вольского, этот законопроект нужно было принимать еще в 2015 году, когда в Казани запустили сеть платных парковок.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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- Тогда некоторые соцучреждения решили тоже сделать парковки у себя платными, потому что поняли: автомобилистам все равно некуда деваться. Но ведь в больницу на машине привозят пожилых людей, приезжают мамы с несколькими детьми!

Законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение парламента Татарстана.

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