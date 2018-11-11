Явка на выборы главы Хакасии превысила 31 процент

Явка избирателей на выборах главы Хакасии уверенно растет. По данным секретаря Избирательной комиссии республики Ольги Куюковой, на 15.00 местного времени в регионе проголосовали 119 731 человек - то есть более чем 31 процент от всего числа избирателей.

По данным избиркома, выборы проходят спокойно, без каких-либо происшествий.

- Жалоб, которые могли бы повлиять на ход голосования, на данный момент нет. Есть отдельные обращения по организации общественного опроса "Народный глава". - заявила Ольга Куюкова.

Напомним, сегодня в республике проходит второй тур выборов в губернаторы.