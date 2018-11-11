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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Явка на выборы губернатора Хакасии составила 41 процент

Текст: Дмитрий Лапин

По данным на 18.00 по местному времени свой голос на выборах главы Республики Хакасии отдали 41 процент избирателей.

Фото: Игорь Маслов/ РИА Новости
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По данным избиркома, выборы проходят спокойно, без каких-либо серьезных ЧП.

- На этот момент поступило четыре жалобы на ведение правил предвыборной агитации в интернете и восемь обращений по факту организации опроса "Народный глава", - прокомментировала ситуацию председатель регионального избиркома Ирина Адмаева.

Напомним, что во втором туре выборов в Хакасии участвует один кандидат - Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. Для победы необходимо набрать более 50 процентов голосов избирателей, пришедших на выборы.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия
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