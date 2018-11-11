Явка на выборы губернатора Хакасии составила 41 процент

По данным на 18.00 по местному времени свой голос на выборах главы Республики Хакасии отдали 41 процент избирателей.

По данным избиркома, выборы проходят спокойно, без каких-либо серьезных ЧП.

- На этот момент поступило четыре жалобы на ведение правил предвыборной агитации в интернете и восемь обращений по факту организации опроса "Народный глава", - прокомментировала ситуацию председатель регионального избиркома Ирина Адмаева.

Напомним, что во втором туре выборов в Хакасии участвует один кандидат - Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. Для победы необходимо набрать более 50 процентов голосов избирателей, пришедших на выборы.