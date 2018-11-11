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11.11.2018 23:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Финальный счет

Валентин Коновалов набрал более половины голосов в Хакасии
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Столичный выпуск №7716 (253)
Затянувшаяся эпопея с выборами главы Хакасии, похоже, завершилась. В воскресенье жители региона приняли активное участие во втором туре голосования.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Напомним, в первом туре выборов, который состоялся в Единый день голосования 9 сентября, победитель определен не был. Лидером оказался кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, во второй тур вышел также глава региона Виктор Зимин. Но в назначенный срок (23 сентября) голосование не состоялось - Зимин отказался от дальнейшей борьбы.

После череды самоотводов остальных претендентов на губернаторское кресло Коновалов оказался единственным участником выборов.

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Закон допускает безальтернативное голосование в этом случае, но кандидат должен набрать более половины голосов пришедших на выборы избирателей. В противном случае выборы объявляются несостоявшимися и назначаются вновь.

К моменту подписания номера, согласно данным Центризбиркома России, после обработки 99,23 процентов протоколов участковых избирательных комиссий Валентин Коновалов набирал 57,63 процента голосов.

Голосование прошло при высокой активности избирателей. За два часа до закрытия участков, по данным республиканского избиркома, свой выбор сделали более 40 процентов жителей республики. По словам заместителя председателя комиссии Ирины Адмаевой, это выше, чем в первом туре - 9 сентября к 18.00 местного времени проголосовали около 35 процентов граждан, обладающих активным избирательным правом.

Второй тур выборов главы Хакасии прошел спокойно, без серьезных происшествий.

Явка во втором туре была почти на шесть процентов выше, чем в первом

Как рассказал РИА Новости член ЦИК РФ Валерий Гальченко, который находится в республике, никаких нарушений, способных повлиять на результат голосования, не зафиксировано.

Местный избирком принял 12 обращений: четыре жалобы на нарушение правил предвыборной агитации в интернете и восемь - по факту организации опроса "Народный глава".

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Также поступил сигнал из Саяногорска, где на трех участках якобы использовались ручки с исчезающими чернилами. В пресс-центре республиканского избиркома журналистам заявили, что пока не могут подтвердить эту информацию, ведется проверка.

Единственный кандидат на пост главы Хакасии уже сделал ряд заявлений. В частности, о том, что не считает отданные за него голоса протестными. Валентин Коновалов полагает, что избиратели сознательно поддержали его программу.

Также он сообщил, что в случае победы намерен объявить конкурс на замещение должностей в правительстве республики, которое будет сформировано после вступления в должность нового главы республики.

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