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11.11.2018 19:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Воровали чайники

Чиновники присваивали подарки, купленные ветеранам ВОВ
Текст: Надежда Столярчук ("Российская газета", Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7716 (253)
Следственный комитет Красноярского края возбудил уголовное дело в отношении бывших вип-чиновниц министерства социальной политики региона, создавших фирму, которая воровала деньги, а также чайники и мультиварки, выделяемые на подарки ветеранам ВОВ.
Фото: Пресс-служба администрации Керчи
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Одна из них, Наталья Колягина, до недавнего времени работала в должности первого заместителя министра соцполитики, а другая, ее подчиненная Ольга Гилева, была начальником отдела по вопросам ветеранов, реабилитированных и военнослужащих. Также задержаны двое родственников Гилеевой - ее отец и брат мужа.

Почти все средства, а это 2,1 миллиона рублей, по версии следствия, чиновницы поделили между собой

По данным ФСБ, в марте этого года чиновницы заключили 25 госконтрактов, чтобы закупить подарки и организовать мероприятия для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны. Договор был заключен с фирмой, которой, как выяснилось впоследствии, руководили родственники Гилеевой. Она заключила контракты более чем на 2,2 миллиона рублей. Однако товары в рамках этих договоров либо не поставлялись вообще, либо привозились некачественные. Фактически фирма исполнила только один контракт стоимостью менее 100 тысяч рублей, еще два - частично. В итоге практически все средства, а это 2,1 миллиона рублей, по версии следствия, чиновницы поделили между собой.

Фото: depositphotos.com
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В квартирах экс-сотрудниц правительства региона прошли обыски. Причем находки вызвали возмущение даже у самих следователей. Чайники, мультиварки, утюги, блендеры… Все самое качественное и производства известных фирм. Впрочем, как оказалось, чиновницы не брезговали и подделкой: "дарили" ветераном вещи, оказавшиеся бракованными, а хорошие оставляли себе. Ветераны и сами замечали, что торжественно врученные им подарки - самые дешевые, а порой и неработающие. Но задавать по этому поводу вопросы или жаловаться стеснялись. В красноярском Совете ветеранов действия чиновниц уже назвали "запредельным цинизмом". 

К слову, это не первый скандал, связанный с работой министерства соцполитики региона. Чего только стоит история с закупкой "умных чайников", когда сотрудники ведомства приобрели для бабушек и дедушек чайники, которые, как следовало из инструкции, "оснащены технологией дистанционного управления". Правда, как потом выяснилось, до ветеранов эти чудесные смарт-чайники не дошли, а были использованы министерством в "представительских" целях.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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