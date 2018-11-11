Полиция начала проверку после избиения школьницы в Минводах

В Сети появилась видеозапись, на которой несколько молодых девушек избивают свою сверстницу. Избиение происходит в городе Минеральные Воды Ставропольского края.

Девушка получает несколько ударов, после чего падает. К нападавшей подключается ее подруга и прыгает ногами на голову пострадавшей. После этого избиение продолжается.

В видеоролике присутствуют еще несколько человек - мальчиков и девочек. На видео они не участвуют в драке, а только наблюдают, но при этом не пытаются помочь жертве издевательств или разнять участников.

Как сообщили "РГ" в ГУ МВД по Ставропольскому краю, сейчас по факту жестокой расправы идет проверка.

- Сотрудниками отдела МВД РФ по Минераловодскому горокругу проводится проверка по данному факту. Будут установлены все детали произошедшего, - отметили в пресс-службе ведомства.