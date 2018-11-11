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Рубрика: Происшествия
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Учили вежливости

В Минводах подростки избили девочку и сняли расправу на видео
Текст: Михаил Сухарев (Минеральные Воды)
Российская газета - Столичный выпуск №7716 (253)
В городе Минеральные Воды Ставропольского края несовершеннолетнюю девочку избили несколько ее сверстниц. Об инциденте стало известно, когда видеозапись, сделанная участниками жестокой расправы, появилась в сети.

Видеосъемка запечатлела, как несколько подростков в парке Горького Минвод по очереди бьют 14-летнюю девочку и не останавливаются, даже когда она падает на землю. Одна из нападавших прыгает на лежащем ребенке. Запись вызвала широкий общественный резонанс.

Фото: СУ СКР по Новосибирской области
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Известно, что пострадавшая учится в лицее N104 Минеральных Вод. Школьницу якобы заманили в парк и решили проучить за то, что она нелестно отзывалась о девочках, которые проводят время в парке.

Участники избиения удалили запись со своих страниц в социальных сетях и закрыли их, но она уже успела разойтись по интернету. В главном управлении МВД по Ставропольскому краю сообщили, что уже начали проверку по инциденту.

- Сотрудниками отдела МВД России по Минераловодскому горокругу проводится проверка по данному факту. Будут установлены все детали произошедшего, - отметили в пресс-службе ведомства.

Жестокое избиение несовершеннолетней взял под личный контроль губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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