Конституционный суд РФ разъяснил порядок изменения территориальной подсудности уголовных дел. По мнению судей, подобное решение должно приниматься только при наличии серьезных оснований и на самом высоком уровне - по обращению Генерального прокурора или его заместителя в Верховный Суд РФ, однако в определенных случаях желательно и даже необходимо.

О проверке статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса РФ судей КС попросили фигуранты крупного коррупционного скандала во Владивостоке.

Как следует из материалов суда, экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев, его брат, ранее возглавлявший компанию "Востокцемент" Андрей Пушкарев и бывший директор МУПВ "Дороги Владивостока" Андрей Лушников проходили сразу по нескольким уголовным делам - от взятки в особо крупном размере до коммерческого подкупа. Учитывая высокое положение обвиняемых в регионе и их потенциальную возможность влиять на правосудие, дело было направлено на рассмотрение в Тверской районный суд Москвы. С соответствующим ходатайством выступил Генпрокурор, который усомнился в возможности объективного и беспристрастного разбирательства дела в Приморье.

Слушания проходят в эти дни, очередное заседание суда по делу Пушкарева состоялось 9 ноября. Однако экс-глава Владивостока и его "соратники" продолжают настаивать, что в подобных случаях Фемида получает слишком широкие полномочия. По их мнению, в законе отсутствуют точно сформулированные основания для изменения территориальной подсудности, и решение вопроса ставится в зависимость не от выраженной в законе воли законодателя, а от усмотрения правоприменительного органа. Тем самым нарушаются конституционные гарантии судебной защиты, а кроме того, не выполняются положения статьи 47 Конституции РФ: "Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом".

Судьи изучили материалы дела и обосновали свое решение ранее обнародованными правовыми позициями КС, поэтому решение вынесено без проведения публичных слушаний. Суд, в частности, напомнил, что право на судебную защиту и гарантии справедливого правосудия достигаются в том числе через обеспечение независимости и беспристрастности судей.

КС также указал, что практике известны ситуации, когда возможности обвиняемого позволяли ему манипулировать общественным мнением. Это, кстати, происходит и сейчас: Игорь Пушкарев отрицает свою вину, в его поддержку созданы специальный сайт и группы в основных социальных сетях.

- В восприятии общественности, если она информирована о том влиянии, которое обвиняемый имеет на соответствующей территории, объективность, непредвзятость и беспристрастность суда, которому уголовное дело подсудно в силу закона, даже если их субъективный настрой безупречен, могут быть поставлены под сомнение, - полагает КС, - что в конечном итоге объективно снижает уровень уважения и доверия к правосудию даже при отсутствии для этого каких-либо оснований.

О проверке статьи 35 УПК РФ судей КС попросили фигуранты коррупционного скандала во Владивостоке

На основании изложенных доводов судьи постановили, что изменение территориальной подсудности обязательно, если "сохраняющееся фактическое влияние обвиняемого, в том числе обусловленное его положением до начала производства по данному уголовному делу, создает угрозу гарантиям объективного и беспристрастного правосудия".

При этом за законодателем остается право совершенствовать правила изменения территориальной подсудности уголовных дел, принятые в целях обеспечения беспристрастного разбирательства. Например, возможно допустить рассмотрение дела на той же территории, но судом другого региона или субъекта Федерации, или же наоборот, судом по территориальной подсудности, но в другом регионе.