2500 моряков Черноморского флота написали географический диктант

2500 военнослужащих Черноморского флота, курсантов и кадетов проверили свои знания во Всероссийском географическом диктанте, сообщили сегодня в отделе информационного обеспечения ЧФ.

- Офицеры управлений, экипажи подводных лодок, надводных кораблей, личный состав армейского корпуса, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С.Нахимова и воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища в онлайн режиме ответили на вопросы диктанта, выполнив ряд тестовых заданий, - цитирует сообщение РИА Новости.

Площадки для тестирования были созданы на кораблях и в воинских частях Черноморского флота, в ЧВВМУ имени Нахимова и Севастопольском президентском кадетском училище. Диктант состоял из трех блоков и включал вопросы на знание географических понятий и терминов, проверку умения работать с картой и определять географические объекты по записям дневников путешественников и отрывкам из художественной литературы.